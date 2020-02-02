重覆排隊買口罩怎管？經濟部回應了　王美花：夠就好別囤積！不是出門都要戴

▲台北民眾搶買口罩，超商外大排長龍。（圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

全民瘋搶口罩防武漢肺炎，經濟部長王美花被問到有民眾「重複購買口罩」，她表示，會跟超商業者反映，「我們一再呼籲，口罩夠了就好，不要這樣子囤積。」她也說，不是出門都要戴口罩，若每個人都要戴，「確實沒有辦法這麼多的量可以供應。」

經濟部對口罩配送超商採機動性，王美花1日在中央流行疫情指揮中心記者會上表示，因此難以每天公布訊息，告知民眾什麼時候超商會有口罩可購買。

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王美花說，物流業者及口罩廠商北、中、南都有，許多民眾以為都集中在北部，事實上，多數製造商在中部，南部也有口罩大廠，因口罩製造完畢後需經過包裝、物流配送的問題，會有時間上的延遲；目前經濟部以盡快、密集處理及追蹤，隨時和製造及物流業者溝通中。

王美花強調，「不是出門都要戴口罩，因為每個人都要戴口罩，確實沒有辦法這麼多的量可以供應。在安全的情況下，是沒有必要每個人都戴口罩，即使是兒童也是一樣。」

▼王美花說，如果有重複購買情形，會跟超商業者溝通。（圖／記者黃軍瑋攝）

有記者提問，超商口罩限量配額，導致有些人買完，人不多繼續排買，這樣重複購買會不會造成有些人買不到？王美花回答，會跟超商反映，如果有衍生這些問題也不合適，「因為我們經濟部一再呼籲，口罩夠了就好，不要這樣子囤積，讓大家真的都有口罩可以用」，如果有重複購買情形，會跟業者溝通。

中央流行疫情指揮中心表示，為國內口罩需求合理配置，全數徵用國內口罩工廠生產一般醫用口罩及外科手術口罩，每日共約400萬片，由指揮中心分配，提供民生需求（每天約釋出260萬片），及醫療或公務防疫及儲備需求（每天約140萬片）；民生需求由超商、藥妝、藥局、醫材等通路提供，釋出口罩將延續每人一次限買1至3片，暫定至15日止。

指揮中心表示，國內目前沒有社區傳染，台大醫院內科部感染科張上淳教授、台大醫院小兒部黃立民主任強調，目前國內本土感染仍侷限於家庭群聚，社區中未有明確傳播風險，因此呼籲口罩使用時機仍應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」；而健康民眾及一般學生無須戴口罩，上學上課仍不須戴口罩。

▲▼現在路上民眾幾乎都戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）