「戰士總有離開戰場的時候」　蘇嘉全：立法院沒有辜負民意的期待

▲立法院長蘇嘉全。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院將於2月1日辦理第10屆立法委員報到、宣誓就職，並將選出新一任的立法院正副院長。立法院長蘇嘉全31日表示，今天是自己在立法院的最後一天，看著收拾完畢、空蕩的辦公室，雖然內心些許不捨，卻也感到無比踏實，因為經過這四年的變革，立法院已經展現出全新的面貌，也重新獲得台灣人民的信心。

「天下沒有不散的筵席，戰士總有離開戰場的時候」，蘇嘉全表示，如今國會改革與行政革新的階段性任務已經完成，他要深深感謝過去這四年來一起努力的朝野委員、院內同仁、國會媒體，以及所有關心民主自由人權、關心這塊土地未來發展的台灣人民，如果沒有大家齊心協力、共同打拚，台灣的民主進程就沒有辦法寫下全新的里程碑。

蘇嘉全指出，一直以來，他不管是拚選舉還是做人做事，始終都堅持著「盡力而為，問心無愧」的精神，把挫折當作蛻變的動力，克服人生的挑戰與困難，「我可以驕傲的說，第九屆立法院沒有辜負民意的期待」。

蘇嘉全說，明天開始第十屆新國會即將上任，並選出新的院長，他要祝福新國會的議事，能夠更加和諧順利，在朝野黨團攜手合作下，通過更多福國利民的法案，也督促行政團隊讓台灣人民更幸福。

蘇嘉全表示，自己帶著謙卑學習的心而來，因為有大家的支持與共同努力，如今帶著踏實滿足的心而去，「謝謝大家，我們有緣再相逢」。

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