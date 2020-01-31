圖／新科立委報到倒數計時　立法院鋪好紅地毯迎接

▲新科立委明報到，立法院內佈置完畢。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院第10屆立委將於2月1日報到及宣誓就職，並選出正、副院長，立法院議場前今已鋪設好紅地毯，明天上午8時起陸續簽名報到，並於9時30分宣誓就職。此外，為因應新型冠狀病毒肺炎疫情，立法院除了在入口處設置酒精洗手液，也提醒包括議場及會議室等密閉空間，建議進入時請自行配戴外科口罩，其他開放空間則不強制。

▼立法院議場前已鋪設好紅地毯。

根據流程，第10屆立法委員定於上午8時簽名報到，並於9時30分宣誓就職，全體委員也會在議場前合影留念。隨後10時30分將舉行院長選舉投票，並於中午12時開始；下午2時30分再進行副院長選舉投票，並於下午4時開票，新任正副院長將在17時宣誓就職。

為因應新型冠狀病毒肺炎疫情，立法院入口處設置酒精乾洗手液，供進入院區的立委、家屬洗手消毒。至於議場及會議室等密閉空間，建議進入時請自行配戴外科口罩，其他開放空間則不強制。若有呼吸道症狀（如發燒、咳嗽）或曾至中國疫區或高感染區域採訪者建議不要來院工作，如仍需來院採訪，請全程主動配戴外科口罩並配合量體溫、酒精乾洗手液消毒後進入院區。

▼為因應新型冠狀病毒肺炎疫情，立法院於入口處設置酒精乾洗手液。

▼立法院新科立委報到日倒數計時，不少立委辦公室把握最後一天上班日，緊鑼密鼓進行搬遷。

▼迎接新國會，立院內布告欄張貼新科立委介紹的看板。