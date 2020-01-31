國民黨推舉賴士葆、楊瓊瓔　角逐立法院正副院長

▲立委賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立法院第10屆立法委員2月1日將報到，國民黨新科立委31日在中央黨部舉行座談，會中共同推舉立委賴士葆及楊瓊瓔搭檔競選正副院長，此外，會中也進行立法院黨團幹部選舉，最後選出林為洲擔任黨團總召，並協調由蔣萬安擔任書記長、林奕華擔任首席副書記長。

▲準立委楊瓊瓔。（資料照／記者屠惠剛攝）

林榮德致詞表示，國民黨本屆立法委員雖然只有38席，但受到1月11日整體改選的刺激，激發了無比的奮鬥意志與力氣，他相信，這屆的黨團，應是最有戰力的黨團。

林榮德指出，自1月15日臨時受命代理黨主席，稟於責任重大，除立即進行穩定軍心，慰勉全體工作同志，堅守崗位，同舟共濟外，主要任務就是要公平、公正、公 開的辦好黨主席補選，讓有抱負、有能力的新的領導人出現，帶領本黨中興。 這次，同時要為中常委改選，改造中常會，希望有一個符合各方期待的中常會。

林榮德也表示，各方要求國民黨立即改革的聲浪非常大，黨的改革勢在必行，因此，未待新主席產生，就提出了改革方向與方案，主要是：(一)以年輕化、民意化為導向，未來國民黨的結構要年輕化，要民意化，要能接地氣貼近民意。 (二)成立「改革委員會」，現行中常會，深知改革的迫切性，就在 1 月 22 日通過成立改革委員會，預定於 3 月底前提出具體的改革意見，也預期一定有全新的論述與作為，讓國民黨煥然一新。

國民黨代理秘書長曾銘宗表示，這次選戰非常不容易，他首先恭賀這屆脫穎而出的黨籍立委們。他強調，國民黨第九屆立法院黨團的表現，在媒體支持度調查上都領先民進黨團，打下不錯的基礎。第十屆黨籍立委雖然只有38席，但他相信只要好好論述，做好攻防策略，一定可以大幅提升國民黨在外界的觀感與支持度。

曾銘宗也期許大家不需要妄自菲薄，面對重大挫敗後的情勢，我們責無旁貸，一定要穩下來。當前最重要的工作就是辦好公開、公正、透明的黨主席選舉，讓新任主席帶領國民黨繼續往前跑。

新科立委座談上，大家對於當前情勢及未來黨團事務彼此交換意見，多位立委認為這屆國民黨立委席次雖然只有38席，但不需要喪志，國民黨團具有不同領域的專業，也有豐富的經驗，且民進黨執政千瘡百孔，很多作為都荒腔走板，只要黨團團結一致，凝聚向心力，不斷創造議題，爭取民心，絕對可以發揮出國民黨團的精神與戰力，改變一切。