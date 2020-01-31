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游錫堃爭國會龍頭二度拜會民眾黨　賴香伶開出3項條件

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記者林銘翰／台北報導

立法院第十屆第一會期將於2月1日報到，民進黨團30日上午先行於立法院召開籌備會，正式推舉不分區立委當選人游錫堃搭配現任立法院副院長蔡其昌角逐新國會正副院長。游錫堃31日中午前往台灣民眾黨拜會，預計擔任民眾黨團總召的準立委賴香伶也當場拋出下修參政權年齡、居住正義、財政紀律等三議題，期盼未來能夠得到新任院長的支持與推動。

立法院將於2月1日辦理報到，屆時將選出新任立法院正副院長，民進黨團30日上午先行於立法院召開籌備會，並推舉游錫堃搭配蔡其昌角逐新國會正副院長。游錫堃與蔡其昌繼30日上午拜會時代力量黨團後，31日中午前往民眾黨部拜會賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如等五位準立委，希望在立法院正副院長的投票得到民眾黨團的支持。

▲民進黨立法院長被提名人游錫堃拜訪台灣民眾黨立委。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立法院長被提名人游錫堃。（圖／記者林敬旻攝）

游錫堃開場時表示，自己今天已經是第二度來到民眾黨，第一次是私下拜年兼請益，「結果變成大家都知道」，而今天與蔡其昌是以立法院正副院長候選人的身份來拜訪黨團，希望在投票時能夠獲得民眾黨的支持，「最主要的目的就是這樣」。

賴香伶表示，民眾黨自去年八月成立到今年投票，一直重申「台灣要重新開機」，而國會改革更是其中一項很重要議題，特別是在還政於民的部分，年輕世代的參政權更是民眾黨關懷的核心議題，即使選舉權下修涉及到修憲，但時機已經成熟，希望新一任的立法院長可以將其視作政黨第一個合作的重要議案。

其次賴香伶也談到，民眾黨十分在意國家治理，特別是青年世代的住房、育兒負擔，以及居住正義也希望在未來的國會能夠推動，與其他政黨一同讓台灣友善年輕人、居住正義的政策推廣。

最後賴香伶則提到，不管是台北的還債經驗，還是各地政府負債的沈痾議題，希望在國會中都能夠啟動財政的收支劃分，不管是城鄉或是都市的環境正義，都必須從財政紀律著手，「這三個心願是我們進國會的期待」，雖然民眾黨不會是立院中的關鍵少數，但關鍵議題是跟各黨進行合作最重要的態度，也以此展現民眾黨理性的一面。

▲民進黨立法院長被提名人游錫堃拜訪台灣民眾黨立委。（圖／記者林敬旻攝）

▲游錫堃拜訪台灣民眾黨立委。（圖／記者林敬旻攝）

游錫堃則回應，不管是降低參政權年齡、國家治理還是財政紀律，「我覺得這都是非常好」，未來若有機會擔任立法院長，一定會想辦法讓所有黨團在立法院公平運作。此外，當任何法案被提出，也一定會想辦法維持程序正義，同時兼顧議事效率及品質。

不過針對投票年齡下修，勢必得藉由修憲完成，外界也好奇未來立法院是否會成立修憲委員會？對此游錫堃則說「我的態度開放」，過去他在擔任民進黨主席時對於憲改也做了一些研究，但基本上國會是最高的民主殿堂，所有憲法、法律的制定都是在國會，「國會有權、身為立委當然有權提出」，任何委員的提案透過法定程序，「我當院長當然都是樂觀其成」。

此外游錫堃也說，未來當選院長後，一定會親自拜訪請教現任立法院長蘇嘉全，「因為他畢竟有多年經驗，我一定要跟他請教」。

▲民進黨立法院長被提名人游錫堃拜訪台灣民眾黨立委。（圖／記者林敬旻攝）

▲游錫堃拜訪台灣民眾黨。（圖／記者林敬旻攝）

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