時力黨團公布新會期優先法案　廣電三法、居住正義等25項入列

▲時代力量2020優先法案記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立法院黨團30日上午召開記者會，宣布新會期由準立委邱顯智擔任黨團總召、陳椒華擔任黨團書記長、王婉諭則出任黨團幹事長，立院黨團主任則由立委黃國昌前國會辦公室賴嘉倫「借將」擔任，並列出新會期包括「廣電三法」在內的25項優先法案。

根據時力黨團所列出的第10屆第1會期優先法案，共區分為22大類、25項法案內容，包含廣播電視法、衛星廣播電視法、有線廣播電視法在內的「廣電三法」、兩岸人民關係條例、我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案、平均地權條例、不動產經紀業管理條例、房屋稅條例、公益揭發保護法草案、貪污治罪條例」刑事陪審法草案、324調查特別委員會條例、刑事訴訟法、犯罪被害人保護法。

此外，還有兒童及操年福利與權益保障法、幼兒教育及照顧法、礦業法、廢棄物清理法、能源管理法、環境資源部組織法、環境影響評估法、最低工資法、工會法、集會遊行法、媒體壟斷防止暨多元維護法草案。

▲時代力量新科立委邱顯智。（圖／記者林敬旻攝）



邱顯智表示，時代力量一向秉持就事論事的態度，對各項議題的立場非常鮮明，過去四年來所堅持的價值與目標，也都有相應的法案提出，在國會席是雖然在野黨，但立場與相對應的法案都非常清楚，若其他黨團或個別委員與時力有相同的價值與理念，時代力量也樂於合作推動各項進步價值的法案。

陳椒華則提及，未來會督促空污法執行問題，而在能源管理部分，她會推動建築節能以及綠能等議題；在廢棄物管理問題方面，她則說廢棄物不當掩埋在環境敏感區，導致地下水遭污染，未來會努力推動相關修法。

▲時代力量新科立委陳椒華。（圖／記者林敬旻攝）



王婉諭也指出，從參選至今收到非常多家長的支持，這些家長也常跟她分享他們所憂心的事，而自己與這些家長共同的期待就是守護台灣孩子的未來。因此進入立法院後，將針對現行兒少法及幼照法這些攸關孩童托育是否安全的法案推動修法，讓孩子們能在更安全的環境中成長。

至於新國會的開議日期，邱顯智則說「希望越快越好」，因為現在不僅有武漢肺炎，還有很多事情要盡快處理，希望能夠越快開議越好。

▼時代力量新科立委王婉諭。（圖／記者林敬旻攝）



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