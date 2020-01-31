游錫堃拉票二訪民眾黨　賴香伶：希望跟新院長合作「第一個」議案

記者林銘翰／台北報導

立法院第十屆第一會期將於2月1日報到，民進黨團30日上午先行於立法院召開籌備會，正式推舉不分區立委當選人游錫堃搭配現任立法院副院長蔡其昌角逐新國會正副院長。游錫堃31日中午前往台灣民眾黨拜會，預計擔任民眾黨團總召的準立委賴香伶表示，屆時民眾黨團會做出一致性決定，並拋出下修參政權年齡、居住正義、財政紀律等三項議題。

立法院將於2月1日辦理報到，屆時將選出新任立法院正副院長，民進黨團30日上午先行於立法院召開籌備會，並推舉游錫堃搭配蔡其昌角逐新國會正副院長。游錫堃與蔡其昌繼30日上午拜會時代力量黨團後，31日中午前往民眾黨部拜會賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如等五位準立委，希望在立法院正副院長的投票得到民眾黨團的支持。

游錫堃開場時表示，自己今天已經是第二度來到民眾黨，第一次是私下拜年兼請益，「結果變成大家都知道」，而今天與蔡其昌是以立法院正副院長候選人的身份來拜訪黨團，希望在投票時能夠獲得民眾黨的支持，「最主要的目的就是這樣」。

▲民進黨立法院長被提名人游錫堃。（圖／記者林敬旻攝）



賴香伶表示，民眾黨自去年八月成立到今年投票，一直重申「台灣要重新開機」，而國會改革更是其中一項很重要議題，特別是在還政於民的部分，年輕世代的參政權更是民眾黨關懷的核心議題，即使選舉權下修涉及到修憲，但時機已經成熟，希望新一任的立法院長可以將其視作政黨第一個合作的重要議案。

賴香伶也談到，民眾黨十分在意國家治理，特別是青年世代的住房、育兒負擔，以及居住正義也希望在未來的國會能夠推動，與其他政黨一同讓台灣友善年輕人、居住正義的政策推廣。

最後，賴香伶還強調，不管是台北的還債經驗，還是各地政府負債的沈痾議題，希望在國會中都能夠啟動財政的收支劃分，不管是城鄉或是都市的環境正義，都必須從財政紀律著手，「這三個心願是我們進國會的期待」，雖然民眾黨不會是立院中的關鍵少數，但關鍵議題是跟各黨進行合作最重要的態度，也以此展現民眾黨理性的一面。

賴香伶表示，民眾黨在面對進入國會的第一個人事決策，「開放當然是一個選項」，但黨團的運作還是期待第一次就能做出一致性的決定，至於要用什麼標準來決定，就看上述的重要法案未來是否有機會從程序委員會進到一讀，「確實是很重要的考慮」。

賴香伶說，院長投票不能只考慮到政黨顏色與大小，理念與進步價值還是最主要的考量，其中修憲議題在總統蔡英文順利連任後，已經在全民共識中取得多數，且青年族群都十分支持，「我相信是最核心的問題」。

▲民眾黨準立委賴香伶。（圖／記者林敬旻攝）



對於國民黨方面也已推派立委賴士葆與準立委楊瓊瓔參選立院正副院長，賴香伶則表示，從各政黨提名的人選來看，不管在從政資歷、專業度、為國家發展過去的貢獻「我們都是非常認可」，畢竟民眾黨是後進有很多東西必須向前輩學習。

賴香伶也強調，不管最後的決定為何，民眾黨沒有用政黨大小來考量院長人選，以後不管什麼政黨的人成為立法院長，還是很期待今天提出的三項訴求樂觀其成、全力推動，對小黨以及未來更良善的理性互動都好。

▲民進黨立法院長被提名人游錫堃拜訪台灣民眾黨。（圖／記者林敬旻攝）



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