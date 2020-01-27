賴清德批不讓台灣入WHO「損人不利己」：讓台灣參與才是多贏策略





▲賴清德。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

武漢肺炎疫情全球持續升溫，台灣累積確診達到第4例。準副總統賴清德27日受訪時批評中國大陸不讓台灣加入世界衛生組織（WHO）的作法是損人不利己，應該讓台灣參與才是多贏策略。

中國「新型冠狀病毒」（2019-nCoV，武漢肺炎）蔓延全球，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於27日前往北京，將與中國官員、衛生專家商討防疫辦法。譚德塞在推特上表示，會與世衛官員、中國當局一起阻止武漢肺炎疫情擴散。面對中國大陸打壓，雖然國際社會持續為台發生，台灣仍無法加入WHO。

賴清德27日受訪時向中國大陸提出建議，站在公共衛生的角度，第一，與其採取封鎖資訊不公開的策略，不如持開放態度，因為資訊公開透明，沒有死角的防疫才可能成功。第二，與其獨立作戰，不如尋求國際合作，做好這次防疫工作外，也建立一個公衛防禦體系，避免類似情況發生，因為不管是之前的SARS或這次的武漢肺炎，對中國對國際都是很大的傷害。

第三點，賴清德喊話中國大陸，與其打壓台灣、不讓台灣加入WHO，損人不力己，不如支持台灣加入，台灣不僅可以得到國際資訊，保護台灣人民，也會有力量在這個平台上面，幫助中國大陸對國際做出貢獻，這是多贏策略。

至於是否認同把台商接回台，賴清德說，內政的事情蔡英文總統跟蘇貞昌院長積極處理，台灣政府很有經驗處理防疫工作，這部分請國人可以配合目前政府發布的防疫標準作業流程，政府民間共同合作，把衝擊降到最低。