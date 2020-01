蔡英文推特致哀　「Kobe啟發台灣年輕籃球員…傳奇將會延續」

▲蔡英文。(圖/翻攝蔡英文臉書)



記者呂欣玫/綜合報導

NBA退役傳奇球星球星布萊恩(Kobe Bryant),台灣時間27日驚傳遭遇直升機墜機意外,與一同搭機的13歲二女兒不幸喪生,消息一出震驚各界,紛紛發文哀悼致意。對此,總統蔡英文27日向Kobe家人及所有罹難者的家屬致意,「Kobe啟發了台灣年輕一代的籃球員們,熱愛Kobe的人會將他的傳奇延續下去。」

據報導,機上共5人不幸喪生,他最大的13歲女兒Gigi也不幸身亡,布萊恩身後留下37歲太太以及3名孩子。據TMZ報導,Kobe傳與女兒本來計畫到Kobe創辦的籃球學校參加活動,在離學校在不遠處發生意外。對此,美國總統川普隨即發文表示,籃球巨星Kobe Bryant以及其他3人據信在直升機墜機意外喪生,這消息太糟了。美國前總統歐巴馬也發文說,Kobe是籃球場上的傳奇,失去孩子更是為人父母之痛,我和太太蜜雪兒在這無法置信的一天,向Kobe妻子Vanessa以及布萊恩一家人表達我們的愛與祈禱。

而蔡英文也透過Twitter發文哀悼致意,貼文中寫道,「My thoughts go out to the Bryant family & the families of all those who lost loved ones today. Kobe inspired a generation of young Taiwanese basketball players, & his legacy will live on through those who loved him.(我要向Kobe家人及所有罹難者家屬哀悼致意,Kobe啟發了台灣年輕一代的籃球員們,熱愛Kobe的人會將他的傳奇延續下去。)」