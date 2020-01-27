受習近平委託　李克強親赴武漢視察「與病患連線互動」

▲大陸國務院總理李克強親赴武漢視察。（圖／翻攝中國政府網）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸國家主席、中共總書記習近平25日主持政治局常委會議，坦言新型冠狀病毒肺炎處於「加快蔓延的嚴重形勢」。身兼中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長的李克強，今（27日）親赴武漢，考察指導疫情防控工作，慰問患者與一線醫護人員。《新華社》指出，李克強此次前往武漢是「受習近平總書記委託」。

此次李克強赴武漢視察防疫工作，央媒共曝光兩張相片。首先是他在簡報室內，透過連線畫面與治療中的患者互動。雖然是在簡報室，但李克強仍然穿著防護衣，配戴口罩。另一張照片，則是他與現場醫護人員互動，慰問對武漢肺炎的防疫工作、治療病人的辛勞。

▲李克強透過網路連線與患者互動。（圖／翻攝中國政府網）

習近平在25日的政治局常委會議指出，除了證實新型冠狀病毒肺炎處於「加快蔓延的嚴重形勢」，也要求各級黨委和政府部門把人民群眾生命安全、身體健康放在第一位，對進出武漢人員實行嚴格管控，切實保障湖北省和武漢市的物資供應，堅決防止疫情擴散。

同時，會議上也決定成立應對疫情工作領導小組，並向湖北等疫情嚴重地區派出指導組，全面加強地方防控一線工作。會議強調，習近平始終高度重視肺炎疫情，不僅多次召開會議、聽取匯報，也多次作出重要指示，要求各級部門把人民生命安全放在第一位，制定周密方案。

國家衛生健康委員會今（27日）上午就新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作舉行新聞發佈會，與會官員指出，截至1月26日24時，衛健委共收到30個省（區、市）累計報告確診病例2744例，現有重症病例461例，累計死亡病例80例，將重點追蹤來自疫情發生地區武漢市的人員，進行居家醫學觀察14天，監測其健康狀況。