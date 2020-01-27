成都遊客故意朝警咳嗽！機場防疫第一線警曝「防疫漏洞」：很多人入境狂咳卻寫沒症狀

▲第一線防疫警察曝「防疫漏洞」，指出竟有成都遊客直接朝他的臉上咳嗽。（圖／達志影像／美聯社）



記者周姈姈／綜合報導

竟然有人故意對警察咳嗽！武漢肺炎疫情持續蔓延，台大電機系教授葉丙成就在臉書上轉貼「第一線機場執行防疫的警察」寫給蘇貞昌院長的一封信，內容揭露防疫漏洞，指出許多中國返台的乘客明明咳嗽非常嚴重，但健康聲明書上卻寫沒有任何症狀，甚至還有來自成都的遊客故意朝該警察的臉咳嗽，臉書貼文至今已經累積7千多個讚，希望能夠受到更多長官和相關單位重視。

葉丙成於臉書發佈一張照片表示，「剛看到這位第一線的警察寫給蘇院長的公開內容。我在網路有先初步查證過，他確實是位警察。這位第一線為大家執行防疫的警察，他所觀察到的現象，令人憂心。向替大家認真把關的第一線警員們致敬，也希望他在第一線看到的真實狀況，能被長官與社會更多人重視。」

請繼續往下閱讀...

葉丙成發佈的照片內容是由一名防疫警察寫下的內容，他說「這是我傳給蘇貞昌的公開內容，我是昨天在機場執行武漢肺炎防疫的警察，我真的非常擔心。我們目前針對個航班從中國來返台的乘客，只是叫他們自己填寫自我檢查的健康聲明書，很多乘客都寫自己沒有感冒、咳嗽、發燒的症狀，也寫自己沒有去過武漢旅遊的歷史。」

該防疫警察說，「我們昨天在執勤的時候是一張張的仔細檢查他們填寫的情況，但我發現他們大部分都是說謊、亂寫跟敷衍，明明很多人咳嗽咳的非常嚴重，自我檢查的健康聲明書上面卻寫沒有任何症狀，我覺得事態非常嚴重，再這樣下去我怕台灣也會成為疫區，這是我的國家，我真的不希望他淪陷為疫區，我希望每個從中國回來的航班都能以強制的方式進行檢疫掃描，是每個人都過檢疫機前檢查，不然這個防疫漏洞太大了，真的會淪陷。」

防疫警察也透露自己執勤時居然還被「遊客故意朝臉上咳嗽」，他表示，「昨天還有來自成都的遊客故意朝我的臉咳嗽，我問他有沒有身體不舒服或相關的感冒症狀，他卻一臉嬉皮笑臉地跟我說沒事沒事，真的令我火大！」

防疫警察進一步表示，「我們都很認真的執勤，但有些人卻不當一回事，真的建議院長，每個從中國回來的或是從中國返台的都一定要排隊從檢疫的機器前經過，這樣防疫的工作才能做到滴水不漏。」

、

▲防疫警察寫給蘇貞昌的一封信，希望能讓更多相關單位和長官重視。（圖／翻攝自葉丙成臉書）

除了這起成都遊客對警察臉上咳嗽一事，其實稍早也有大陸返台旅客故意對檢疫員「咳嗽嬉笑」，甚至也還有旅客有明顯咳嗽等症狀，卻未如實填報健康聲明書，對此，中央流行疫情指揮中心強調，依傳染病防治法第58條規定，入境旅客應誠實配合檢疫單位填報及繳交相關資料，並配合必要檢疫措施，如有填寫不實或其他拒絕、規避、妨礙之行為者，將依法處最高15萬元罰鍰。