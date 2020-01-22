政院籲「不用過度恐慌」：不需戴N95口罩！外科口罩即可、不會缺貨





▲行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

中央疫情指揮中心21日晚間6時緊急召開記者會，公布首例確診武漢肺炎病例。總統蔡英文21日晚間下令「防疫視同作戰」，22日於總統府敞廳談話，強調政府已經做好相關準備。行政院發言人Kolas Yotaka 稍早也透過臉書表示，國人不需要過度恐慌，也不用配戴N95口罩，一般外科口罩即可、也不會缺貨。

蔡英文21日在總統府向國人回應武漢肺炎疫情。她表示，現在執政團隊包含自己跟副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌都是十七年前抗SARS團隊，「十七年後我們有足夠的經驗跟信心、準備面對挑戰，請國人無須驚慌，正常生活，密切注意政府各項資訊。」

Kolas 透過臉書強調，面對這次防疫有政府把關加上資訊透明，國人不用過度恐慌。她指出，這位台灣武漢肺炎確診的首例，就是依政府啟動的防疫機制，在機場依嚴格的檢疫規定，在機場自行通報，直接從機場被後送到醫院，接受治療，而且到目前為止已經退燒。

Kolas 表示，這件案子確診後，由政府親自召開記者會向人民負責，說明真相與來龍去脈，每天都把資訊透明陽光化，減少大家的疑慮。

Kolas 強調，「政府會把關。您需要做的就是: 勤洗手、量體溫，不用過度恐慌。若要戴口罩，戴一般外科口罩即可，不需要戴N95口罩。而且口罩不會缺。」

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