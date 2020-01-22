好久沒聽到！韓國瑜發紅包喊「高雄發大財」　將到小港機場視察防疫



▲韓國瑜到四維行政中心發紅包。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜22日帶領市府團隊發送新年紅包及春聯，下午2點到四維行政中心，現場大排長龍看不到尾端，韓國瑜發了約快1小時的紅包，民眾相當熱情，他致詞時祝福新的一年大家平安美好，高雄市一樣「發大財！」，更提到近日武漢肺炎疫情逐漸蔓延，市府會全力阻擋，也將到小港機場視察防疫狀況。

▲激動姊又搶到頭香。（圖／記者翁進忠攝）

還有人自發性印了100張出寫有「韓市長新年快樂」、「歡迎大家來高雄」的字張，要為韓國瑜打氣；又再次搶得頭香的知名韓粉「激動姊」開心表示自己鳳山行政中心領完紅包後，立刻又到四維行政中心來排隊，一整天都還沒睡，但看得出她還是相當有活力。

▲民眾大排長龍 。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜上台致詞時受到熱烈歡迎，他說2019高雄是全台灣華人最關注最耀眼城市，好多人對高雄產生好奇，都來觀光旅遊，海外人士也藉媒體關心高雄市，大家都在看高雄，2020市府上下一心繼續衝刺，「昨天去鳳山醫院關心流感問題，等一下去小港機場關心防疫工作，這幾天武漢肺炎大家恐慌，過年期間請大家戴口罩，注意身體健康，請大家維護自己健康，市府會提升防護措施全力阻擋，請大家多配合，新的一年一切平安美好，高雄市一樣『發大財！』。」

▲韓國瑜喊出許久未聽見的高雄發大財 。（圖／記者翁進忠攝）

發紅包過程，民眾要求合影，韓國瑜展現親民一面來者不拒，一發就將近1小時，長長人龍看不到尾端，發完紅包後，緊接著韓國瑜預計4點40分到小港機場，視察防疫狀況。