　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

觀光局禁出湖北團！各大旅行社退費方法懶人包　5月前暫停出團

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 武漢肺炎,日本大阪關西機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界多國傳出武漢肺炎確診病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡玟君、彭懷玉／台北報導

武漢肺炎疫情擴大，台灣全面防疫升級，觀光局今天（22日）已發函各大旅行社禁出湖北團。可樂旅遊表示，將下架5月底前湖北團產品，並無償協助取消退費，武漢以外大陸地區旅遊團，2月10日前出發的團體，旅客若取消將依旅遊定型化契約辦理退費。

可樂旅遊
因應武漢肺炎疫情問題，可樂旅遊考量消費者權益及旅客健康安全為前提，進行以下緊急處理辦法：
1.湖北（武漢）進出之團體：5月底前產品皆已全數下架，並無償協助取消退費（唯不含個人簽證費）。
2.武漢以外等大陸地區：2/10（含）以前出發之團體，取消將依旅遊定型化契約辦理退費事宜。2/11以後出發之團體，將無償協助旅客轉其他可樂團體行程：短線（日／韓／東南亞）優惠500元，長線（美加、紐澳、歐洲）優惠1000元；如需取消將依照旅遊定型化契約辦理。

請繼續往下閱讀...

雄獅旅遊
雄獅旅遊與旗下品牌雙獅旅天下因考量消費者權益，即日起到2月底的湖北旅行團全部停止出團，無條件接受消費者退費外，也協助旅客轉團，另外3月到5月的湖北團，產品暫停銷售，官網也會陸續下架。

五福旅遊
針對武漢肺炎疫情，為顧及旅客之健康及權益，即日起至2月底的湖北武漢進出的團體旅遊將全部取消出團，並無條件接受旅客退費或協助旅客轉至其他國家的旅行團，另外3至5月底的湖北團體也將暫停銷售。

▲▼ 武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎疫情擴大。（圖／達志影像／美聯社）

鳳凰旅遊
鳳凰旅遊商務部總經理卞傑民表示，目前3至5月會暫停出團，旅客若有退費需求可洽旅行社，旅行社也會隨時關注情勢。

易遊網
自家是沒有相關的旅遊團，皆代售他家旅行社的商品，今日相關商品都全數下架完畢，客人如透過我們家購買他家旅行社的武漢團體商品，則比照該旅行社的規定辦法協助旅客辦理。

針對大陸全線，已通知中國各地地接

即日起出發團隊：
1. 遊覽車上請司傅每天打掃並噴灑消毒液
2. 並提供乾洗手/或含酒精濕紙巾、及口罩以備客人使用
3. 並會請導遊協助用餐餐廳務必提供公筷母匙
4. 勿安排與家禽家畜及野生動物有接觸之景點(例:傳統市場.動物園.農家樂…等)

山富旅遊
山富旅遊表示，目前武漢團均已全數歸國，已取消銷售5月底之前的武漢團，並協助旅客辦理挪團或退團，總計有105位旅客。
 

ET快訊
陸客父母帶發燒童「拒隔離逃院」！高市衛生局回應了
快訊／青壯派力挺！朱立倫年後宣布是否參選黨主席
眼皮一直跳！新北男領完年終買刮刮樂中10萬　再買刮到300萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／觀光局發函旅行社「禁出湖北團」 防堵武漢肺炎延燒

影／防疫升級！交通部取消「1/23～1/29武漢10團」　禁止178名陸客來台

市售口罩品牌雜亂...他擔心「真能防病毒嗎？」　內科醫解惑：活性是重點

陸客父母帶發燒童「拒隔離逃院」！高市衛生局回應了

快做人！命理師掛保證...「2020年出生小孩」一生順遂有貴人

波特王傳授扶輪青年：堅定自己的價值主張　人人都是Youtuber

大學打4份工完成學業　陳祈宏第一分薪水買烏克麗麗送弱勢童

蘇花改初一南下全日車流恐爆表！2.5萬輛次起跳　必塞時段出爐

觀光局禁出湖北團！各大旅行社退費方法懶人包　5月前暫停出團

春節最特別！六福村「魔法新年市集」　獨家趣味遊客樂翻天

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

網紅自創賀歲曲《我說新年好》　俏皮可愛MV搭洗腦旋律迎鼠年

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

潤娥澳門餐廳吃飯…點菜講中文！　「這裡有娃娃菜嗎」發音超標準

小貓被主人狂摸摸...大貓吃醋啦！ 瞇眼「死亡凝視」：鏟屎官活膩了？

市售口罩品牌雜亂...他擔心「真能防病毒嗎？」　內科醫解惑：活性是重點

陸客父母帶發燒童「拒隔離逃院」！高市衛生局回應了

快做人！命理師掛保證...「2020年出生小孩」一生順遂有貴人

波特王傳授扶輪青年：堅定自己的價值主張　人人都是Youtuber

大學打4份工完成學業　陳祈宏第一分薪水買烏克麗麗送弱勢童

蘇花改初一南下全日車流恐爆表！2.5萬輛次起跳　必塞時段出爐

觀光局禁出湖北團！各大旅行社退費方法懶人包　5月前暫停出團

春節最特別！六福村「魔法新年市集」　獨家趣味遊客樂翻天

春節返鄉人潮爆滿！高鐵21:15加開一班全車自由座列車

武漢肺炎新冠狀病毒個案全球219例　市民勤洗手戴口罩注意健康管理

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

醫診發燒幼童需隔離　陸客父母竟攜子落跑

武漢團取消　禁止178名陸客來台

全職媽刷存摺見「年薪級年終」！暖尪備註惹噴淚

台灣肺炎病例　重症醫師10點拜託

春節「武漢陸客團」來台人數曝光

公車司機苦拚5年！年終金額逼哭女兒

娶越妻！台男慘失業曝下場　網秒閃瞎

好市多喪屍狂掃20盒　他：口罩之亂開始了

貼春聯「最佳時機」曝光！超過時間恐衰整年

武漢肺炎延燒！藥師曝戴口罩5步驟

迪化街23顆牛軋糖1100元！市府回應了

晚上拜土地公　她見「香爐三炷香」嚇跑

初五冷空氣最強！挑戰入冬首波寒流

兩老訂好2月去桂林　領隊喊「沒影響」網怒

更多熱門

相關新聞

韓國瑜下午再發紅包　喊出「高雄發大財」

韓國瑜下午再發紅包　喊出「高雄發大財」

高雄市長韓國瑜22日帶領市府團隊發送新年紅包及春聯，下午2點到四維行政中心，現場大排長龍看不到尾端，韓國瑜發了約快1小時的紅包，民眾相當熱情，他致詞時祝福新的一年大家平安美好，高雄市一樣「發大財！」，更提到近日武漢肺炎疫情逐漸蔓延，市府會全力阻擋，也將到小港機場視察防疫狀況。

武漢肺炎疫情延燒　拳擊奧運資格賽宣布停辦

武漢肺炎疫情延燒　拳擊奧運資格賽宣布停辦

武漢肺炎女台商狀況穩定　46接觸者1人咳嗽

武漢肺炎女台商狀況穩定　46接觸者1人咳嗽

防武漢肺炎市民勤洗手戴口罩

防武漢肺炎市民勤洗手戴口罩

武漢肺炎確診女台商「吃退燒才上機」

武漢肺炎確診女台商「吃退燒才上機」

關鍵字：

武漢肺炎觀光局

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

醫診發燒幼童需隔離　陸客父母竟攜子落跑

武漢團取消　禁止178名陸客來台

大亨搶「金錢豹名花」槍轟堂主下體　遭報復喪命

遊完武漢生病！台男「不戴口罩還說謊」護理師爆氣

武漢肺炎病原　確認來自野味

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

KIMIKO交往5個月閃嫁！男友落淚求婚：妳跑不掉了

台灣確診武漢肺炎！女台商「發燒9天」才回台

全職媽刷存摺見「年薪級年終」！暖尪備註惹噴淚

台灣肺炎病例　重症醫師10點拜託

醫護全身防護衣　武漢肺炎感染者：啐！

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

「反骨男孩」瑋哥深夜西門緊貼G星諠

春節「武漢陸客團」來台人數曝光

更多

最夯影音

更多
台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」
絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面