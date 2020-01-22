觀光局禁出湖北團！各大旅行社退費方法懶人包　5月前暫停出團

▲世界多國傳出武漢肺炎確診病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡玟君、彭懷玉／台北報導

武漢肺炎疫情擴大，台灣全面防疫升級，觀光局今天（22日）已發函各大旅行社禁出湖北團。可樂旅遊表示，將下架5月底前湖北團產品，並無償協助取消退費，武漢以外大陸地區旅遊團，2月10日前出發的團體，旅客若取消將依旅遊定型化契約辦理退費。

可樂旅遊

因應武漢肺炎疫情問題，可樂旅遊考量消費者權益及旅客健康安全為前提，進行以下緊急處理辦法：

1.湖北（武漢）進出之團體：5月底前產品皆已全數下架，並無償協助取消退費（唯不含個人簽證費）。

2.武漢以外等大陸地區：2/10（含）以前出發之團體，取消將依旅遊定型化契約辦理退費事宜。2/11以後出發之團體，將無償協助旅客轉其他可樂團體行程：短線（日／韓／東南亞）優惠500元，長線（美加、紐澳、歐洲）優惠1000元；如需取消將依照旅遊定型化契約辦理。

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雄獅旅遊

雄獅旅遊與旗下品牌雙獅旅天下因考量消費者權益，即日起到2月底的湖北旅行團全部停止出團，無條件接受消費者退費外，也協助旅客轉團，另外3月到5月的湖北團，產品暫停銷售，官網也會陸續下架。

五福旅遊

針對武漢肺炎疫情，為顧及旅客之健康及權益，即日起至2月底的湖北武漢進出的團體旅遊將全部取消出團，並無條件接受旅客退費或協助旅客轉至其他國家的旅行團，另外3至5月底的湖北團體也將暫停銷售。

▲武漢肺炎疫情擴大。（圖／達志影像／美聯社）

鳳凰旅遊

鳳凰旅遊商務部總經理卞傑民表示，目前3至5月會暫停出團，旅客若有退費需求可洽旅行社，旅行社也會隨時關注情勢。

易遊網

自家是沒有相關的旅遊團，皆代售他家旅行社的商品，今日相關商品都全數下架完畢，客人如透過我們家購買他家旅行社的武漢團體商品，則比照該旅行社的規定辦法協助旅客辦理。

針對大陸全線，已通知中國各地地接

即日起出發團隊：

1. 遊覽車上請司傅每天打掃並噴灑消毒液

2. 並提供乾洗手/或含酒精濕紙巾、及口罩以備客人使用

3. 並會請導遊協助用餐餐廳務必提供公筷母匙

4. 勿安排與家禽家畜及野生動物有接觸之景點(例:傳統市場.動物園.農家樂…等)

山富旅遊

山富旅遊表示，目前武漢團均已全數歸國，已取消銷售5月底之前的武漢團，並協助旅客辦理挪團或退團，總計有105位旅客。

