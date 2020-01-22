國際刑警組織前主席孟宏偉受賄判刑13年6月　認罪不上訴

▲孟宏偉出庭受審時的情景。（圖／翻攝自央視畫面)

大陸中心／綜合報導

國際刑警組織前主席、中共公安部前黨委委員、副部長、海警局前局長孟宏偉受賄案，周二(21日)在天津市第一中級人民法院一審公開宣判。孟宏偉被判受賄罪名成立，入獄13年6個月，罰款200萬元人民幣（約新台幣840萬元）。孟宏偉當庭表示服從法院判決，不上訴。

56歲的孟宏偉是史上第一位擔任國際刑警組織負責人的中國人。他在2018年9月從法國返回大陸途中「人間蒸發」，他的妻子高歌向法國警方報案說孟宏偉失蹤，在國際刑警組織發表聲明要求中共官方對孟宏偉的下落作出說明後，同年10月7日中共中紀委網站發佈消息說，孟宏偉因涉嫌違法已經被捕，接受調查。後來他就被起訴及受審。

孟宏偉被控在2005年至2017年擔任公安部黨委委員、副部長、海警局局長等職務期間，利用職權為有關單位和個人在企業經營、職務升遷等事項上謀取利益。孟又利用本身職權、地位形成的便利條件，透過其他國家工作人員，為他人謀取不正當利益，非法收受逾1446萬元人民幣（約新台幣6073萬元）財物。

法院認為，孟宏偉的行為已構成受賄罪，應依法懲處，不過鑑於他到案後主動交代了辦案機關未掌握的大部分犯罪事實，如實供述全部犯罪事實，認罪悔罪，並考慮有部分贓款贓物未能追繳等情節，依法作出上述判決。

此案爆發後，孟宏偉在法國的妻子高歌表示，對孟宏偉的指控背後有政治動機。高歌以孟宏偉被政治迫害為由向法國申請庇護，去年5月高歌獲法國的難民庇護。

去年4月，高歌向荷蘭海牙的常設仲裁法院提出訴訟，指國際刑警組織沒有盡義務保護孟宏偉的家人，並且試圖限制她的言論自由。不過，國際刑警組織反駁高歌的指控失實，毫無根據。