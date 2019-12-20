性侵6名未成年女孩達16次　湖南黑幫老大一審判死

▲湖南益陽市中級人民法院一審宣判，黑社會老大黃良被判死刑。(示意圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

不法分子黃良、羅文革等32人組織、領導、參加黑社會組織一案，周五(20日) 在湖南益陽市中級人民法院一審宣判。其中以毆打、恐嚇、脅迫等手段一再性侵多名未成年女孩的黃良、被判組織、領導黑社會性質組織、性侵等名罪成立，數罪併罰下決定執行死刑，沒收個人全部財產。

法院審理查明：2015年以來，被告黃良、羅文革是該黑社會犯罪組織的領導者。旗下有黃勇、楊滿岩、黃宏波、吉換主、吉能、廖敏等32名成員。他們使用暴力、脅迫等手段，有組織地犯下聚眾鬥毆、尋釁滋事、非法拘禁、敲詐勒索、強迫交易、開設賭場等多項罪行。攫取非法經濟利益，嚴重破壞經濟及社會生活秩序。

期間黃良更在2016年9月至2017年4月間，前後共16度性侵4名未成年少女和兩名女童，導致其中一人懷孕。他還跟其他被告共同犯下故意傷害、非法持有槍枝、組織賣淫、仲介賣淫、妨害作證、強制猥褻、猥褻兒童等諸多罪行。

法院認為，黃良上述多項罪名成立，數罪併罰，決定執行死刑。另外羅文革多項罪名立，數罪併罰決定執行有期徒刑23年。其他被告則分別獲刑1年半至20年有期徒刑。