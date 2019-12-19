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你分手，我快樂？宅女發明「分手通知燈」　療癒單身者

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▲很有發有天分的藤原麻理菜特別發明了一款「分手通知燈」，療癒落單者。（圖／藤原麻理菜影片)

很有發明天分的藤原麻理菜特別發明了一款「分手通知燈」，療癒落單者。（圖／藤原麻理菜影片)

國際中心／綜合報導

聖誕節又快到了。每逢佳節倍思「親」。這個「親」字，其實也可以指親嘴的親、或親熱的親。然而，莫忘世上寡人多。每逢佳節，面對四方八面一對對情侶們毫不留情的卯起來「放閃」，這可能是最讓落單男女難熬的時刻了。

日本一名叫藤原麻理菜的網紅兼直播主巷似乎深懂箇中滋味。很有發明天分的她因此特別發明了一款「分手通知燈」，意在療癒落單者。

這個燈可以連結社群網站。只要偵測到有伴侣分手、離婚等訊息關鍵詞、或有人搜尋相關字眼，這燈就會一閃一閃的亮起來，彷彿安慰「總是少個人來愛」的孤獨者，世上單身不只你一人。從影片可見，這個燈連上網路後，三秒五秒就不停的放閃，顯示浮世之間，緣盡離散竟是如此之頻繁。

藤原麻理菜說：「我討厭聖誕節，反正都是一個人，所以發明了這個玩意。」為了撫慰跟自己同樣孤單的人，她還特意選用有溫暖感的黃光燈泡。

年僅26歲的麻理菜事實上是個「大發明家」，迄今已發明超過200多種看似無聊的「療癒系」小東西。 所以她也有了「日本宅女天才發明家」的稱號。

很多網友對「分手通知燈」這個「心酸的發明」按讚。不過也有人認為這樣「見不得別人好」的心態，並不健康。各有各的道理。影片請看這裡

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關鍵字：

藤原麻理菜分手通知燈

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