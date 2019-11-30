背負7條命逃亡20年 色誘殺人魔女勞榮枝在廈門落網

▲逃亡20年的殺人魔女勞榮枝在廈門落網。(圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

《南方都市報》報導，背負7條人命、逃亡20年的著名女殺人魔勞榮枝周四(28日)在廈門落網。江西南昌市公安局警方目前已趕赴廈門，準備將逃犯押解回南昌受審。在此之前，勞榮枝逃亡已整整20年。

檔案資料顯示，今年45歲的勞榮枝跟男友法子英(1964年出生)從1996年起，在南昌、廣州、溫州、南寧、合肥等地四處流竄犯案，前後殺害7人。

勞榮枝利用女色色誘看上去家庭殷實的男子，將他們騙到出租套房後，再使用槍械或刀等武器進行綁架、搶劫或勒索，洗劫被害人後再殘忍殺害對方，情節有如港片《六魔女》。

據法子英被捕後供述，1996年他和勞榮枝在南昌殺害了3人(一家三口)，之後又在溫州殺死兩人。兩人在合肥進行綁架殺人計畫時，法子英遭到警方追捕，並且在持槍負隅頑抗時被擊中右腿後落網，而勞榮枝則成功逃脫。隨後警方在兩人租屋處發現兩名被害人的屍體。1999年12月28日，法子英在江西九江被槍決。

今年11月27日，廈門警方發現亡命天涯的勞某枝在廈門市出現。警方迅速展開抓捕行動，並於11月28日晚上9點多在廈門某商場內將勞榮枝抓獲。目前，此案正在進一步調查中。

▲殺人魔女勞榮枝被通緝的照片。(圖／翻攝自大陸網站)