密謀狙殺台獨份子！屈宏義收中資淪共諜　判刑10年定讞黨也解散

▲最高法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

退役軍官屈宏義擔任復康聯盟黨主席期間，收受中國金援，吸收6名退伍軍人發展親共組織當內應，並蒐集台灣軍事據點、美國在台協會AIT座標圖資，甚至企圖密謀狙殺「台獨份子」，台中高分院一審依《國家安全法》等罪，判屈男10年徒刑、6名共諜各判刑3年半到8年半，最高法院駁回7人上訴，全案定讞。

判決指出，屈宏義為退役校級軍官，2019年到中國經商，被中共解放軍的情治機關「深圳新四軍研究會」吸收，依指示拿中國金援在台灣吸收退伍軍人，發展中共的「武力內應組織」。

屈宏義回台先後吸收戴學文、林健華、廖永清（原名廖承瀚）、朱賢寰、黃桂坤、余天民共6名退役軍士官，蒐集高階將領名冊，繪製阿里山雷達站、屏東縣加祿堂海灘高地、恆春三軍聯合作戰訓練基地指揮部、三軍聯訓基地保力營區，以及AIT台北辦事處外觀與座標圖資。

屈男透過微信把這些情資提供對岸聯絡人，用微信支付收取對岸台北180多萬元、透過地下匯兌收取人民幣15萬元，2023年成立復康聯盟黨自任黨主席，編寫「中華統一復康聯盟運作計畫」、「復康聯盟運作人員」及「中華統一作戰行動指導綱要」等計畫，並提名不知情藝人劉尚謙等3人參選立委，均落選。

其中黃桂坤於2022年，被苗栗地檢署偵辦疑似收取中國資金參選縣議員、涉犯《反滲透法》等罪嫌，發現他與所屬復康聯盟本案涉及《國安法》行為，轉由台中高分檢偵辦，又查出屈男等人密謀籌組狙擊隊，企圖挑選「台獨人士」伺機狙殺。

檢方於2024年8月起訴屈男等8人，台中高分院去年（2025年）6月判處屈男10年徒刑、黃桂坤8年6月、戴學文8年、林健華8年、朱賢寰7年、余天民7年、廖永清3年6月。7人上訴，最高院全部駁回，維持原判決定讞。劉尚謙等3名復康聯盟黨立委候選人未參與本案犯行，均不起訴。復康聯盟黨去年7月自行申請解散，內政部已同意備查。