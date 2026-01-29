　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

密謀狙殺台獨份子！屈宏義收中資淪共諜　判刑10年定讞黨也解散

▲▼最高法院外觀。最高院外觀。最高法院大樓。最高法院2023年整修新貌。（圖／記者黃哲民攝）

▲最高法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

退役軍官屈宏義擔任復康聯盟黨主席期間，收受中國金援，吸收6名退伍軍人發展親共組織當內應，並蒐集台灣軍事據點、美國在台協會AIT座標圖資，甚至企圖密謀狙殺「台獨份子」，台中高分院一審依《國家安全法》等罪，判屈男10年徒刑、6名共諜各判刑3年半到8年半，最高法院駁回7人上訴，全案定讞。

判決指出，屈宏義為退役校級軍官，2019年到中國經商，被中共解放軍的情治機關「深圳新四軍研究會」吸收，依指示拿中國金援在台灣吸收退伍軍人，發展中共的「武力內應組織」。

屈宏義回台先後吸收戴學文、林健華、廖永清（原名廖承瀚）、朱賢寰、黃桂坤、余天民共6名退役軍士官，蒐集高階將領名冊，繪製阿里山雷達站、屏東縣加祿堂海灘高地、恆春三軍聯合作戰訓練基地指揮部、三軍聯訓基地保力營區，以及AIT台北辦事處外觀與座標圖資。

屈男透過微信把這些情資提供對岸聯絡人，用微信支付收取對岸台北180多萬元、透過地下匯兌收取人民幣15萬元，2023年成立復康聯盟黨自任黨主席，編寫「中華統一復康聯盟運作計畫」、「復康聯盟運作人員」及「中華統一作戰行動指導綱要」等計畫，並提名不知情藝人劉尚謙等3人參選立委，均落選。

其中黃桂坤於2022年，被苗栗地檢署偵辦疑似收取中國資金參選縣議員、涉犯《反滲透法》等罪嫌，發現他與所屬復康聯盟本案涉及《國安法》行為，轉由台中高分檢偵辦，又查出屈男等人密謀籌組狙擊隊，企圖挑選「台獨人士」伺機狙殺。

檢方於2024年8月起訴屈男等8人，台中高分院去年（2025年）6月判處屈男10年徒刑、黃桂坤8年6月、戴學文8年、林健華8年、朱賢寰7年、余天民7年、廖永清3年6月。7人上訴，最高院全部駁回，維持原判決定讞。劉尚謙等3名復康聯盟黨立委候選人未參與本案犯行，均不起訴。復康聯盟黨去年7月自行申請解散，內政部已同意備查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爭議不斷　賓賓哥又出事了！
飛機已滑行...才驚覺有23旅客被遺忘
密謀狙殺台獨份子！屈宏義收中資淪共諜　判決出爐
3檔飆股「抓去關」新名單

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陸戰66旅搞丟T75備用槍管竟匿報　7軍士官纏訟5年有罪判決出爐

密謀狙殺台獨份子！屈宏義收中資淪共諜　判刑10年定讞黨也解散

剴剴案社工律師團「地毯式爭執」　審判長一句話讓法庭滿座爆笑

快訊／國1林口段休旅車竄大火！駕駛驚險逃出...車流回堵5km

新店男家門口宰殺小動物！他自曝是「果子狸」　還拿肉塊給警看

獨／17年熬出頭！「老江」店長領141萬年終曝心情　驚履歷量增2成

吸金才被起訴！「絕對能源」虛幣借貸詐50億　負責人又遭拘提

快訊／國1接基隆東岸高架3車連環撞　駕駛受困畫面曝…消防急救人

割頸嫌2周前曾求助高大成！盼幫平反毒品案　一理由直接拒絕

寶石詐騙案女律師涉洩密　罪證不足判無罪！主嫌重判8年

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

陸戰66旅搞丟T75備用槍管竟匿報　7軍士官纏訟5年有罪判決出爐

密謀狙殺台獨份子！屈宏義收中資淪共諜　判刑10年定讞黨也解散

剴剴案社工律師團「地毯式爭執」　審判長一句話讓法庭滿座爆笑

快訊／國1林口段休旅車竄大火！駕駛驚險逃出...車流回堵5km

新店男家門口宰殺小動物！他自曝是「果子狸」　還拿肉塊給警看

獨／17年熬出頭！「老江」店長領141萬年終曝心情　驚履歷量增2成

吸金才被起訴！「絕對能源」虛幣借貸詐50億　負責人又遭拘提

快訊／國1接基隆東岸高架3車連環撞　駕駛受困畫面曝…消防急救人

割頸嫌2周前曾求助高大成！盼幫平反毒品案　一理由直接拒絕

寶石詐騙案女律師涉洩密　罪證不足判無罪！主嫌重判8年

內政部推老宅延壽　加裝太陽能光電板可優先受理

李多慧、柯震東為轉運首次合體！腳上NB 204L與2010打造「好事成雙」最強開運穿搭

賓賓哥又出事了！遭爆棄養流浪狗惹議　發聲澄清還原始末

黃仁勳旋風抵台　北士科總部案倒數？蔣萬安：農曆年前簽約

台中病死雞棄苗栗「17天空窗期」　陳品安批：苗栗不是別人的垃圾場

月收最高220萬！35歲女超狂副業「出租自家泳池」　成功連買4房

獨／奇美埃及展商店「明起改單向通行」　看完展才能買

新人樂團帕拉斯男女通吃！　「被塞鈔票求陪酒」還被男同學暗戀

陸戰66旅搞丟T75備用槍管竟匿報　7軍士官纏訟5年有罪判決出爐

美智庫控台「走後門」操縱貨幣　金管會彭金隆：資訊不足、過度臆測

【米淇淋美食】給小朋友吃冰淇淋　甜筒內裝的卻是滿滿白飯XD

社會熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

騎士離奇爆頭畫面曝　超車失控倒地慘遭大貨車輾斃

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

砍殺女師前發4千字狂譙　割頸男嗆：人很多很好殺

洗錢大亨郭哲敏開庭爽看A片　律師當小弟幫拿手機

獨／女警反告女大生誣告定讞　正妹首回應

更多熱門

相關新聞

陸退役軍人跳江救人身亡　未婚妻崩潰：婚禮快到了

陸退役軍人跳江救人身亡　未婚妻崩潰：婚禮快到了

中國重慶日前發生一起令人痛心的救人意外。長江重慶涪陵段一名男子為搶救落水男童跳江施救，最終不幸犧牲。家屬證實，死者為52歲退役軍人劉仁崗，事發前正準備與未婚妻登記結婚，卻在關鍵時刻選擇挺身而出，留下無限遺憾。

台商吸收政院前科長當共諜　2人遭續押禁見

台商吸收政院前科長當共諜　2人遭續押禁見

行政院前科長淪共諜　刺探軍政動態賣國

行政院前科長淪共諜　刺探軍政動態賣國

林宸佑非公務員　卻遭辦「貪污罪」！律師解釋

林宸佑非公務員　卻遭辦「貪污罪」！律師解釋

即／國防密件消失42秒　綠營告黃國昌：足夠翻拍文件

即／國防密件消失42秒　綠營告黃國昌：足夠翻拍文件

關鍵字：

共諜國安法反滲透法退伍軍人金援

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

騎士離奇爆頭畫面曝　超車失控倒地慘遭大貨車輾斃

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面