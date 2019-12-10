假車禍撞出強迫真賣淫　遷安市公安高層和富商是嫖客！

▲遷安市公安局畫面。(圖／翻攝自新京報)

大陸中心／綜合報導

河北省遷安市公安局去年3月調查一個專門製造假車禍進行敲詐的犯罪組織期間，意外揭發該組織的成員強迫未成年少女賣淫的案外案。更驚悚的是：嫖客竟然包括當地官員及政商界！當中涉案的遷安市公安局副局長康永因性侵、受賄及行賄等罪成名立，遭判刑16年半。

2018年初，遷安市公安局交警大隊破獲一個惡勢力犯罪組織。該組職故意製造假車禍後，藉機向對方敲詐勒索。同年年年中，公安局兩度傳喚該組織一名姓寧的成員時，寧某卻爆出兩名王姓同夥員曾多次性侵和輪暴未成年少女，然後再強迫受害者賣淫。而嫖客當中竟然還包括官員、人大代表及富商！

而在該犯罪組織成員相繼落網的同一期間，遷安市公安局黨委副書記康永突然賄賂負責調查該案的主管及員警，要求別再查下去。康永的舉動引起市監委的注意，並於同年7月對他展開調查。

法院判決書指出：康永坦承從2017年至2018年間，曾跟6名未滿14歲少女總共發生8次性關係，康永每次會給對方1000至3000元人民幣(約4300至1.3萬元新台幣)的報酬。據為康永仲介的淫媒說，康永曾提出願意開價上萬元「找處女」。

今年1月30日，上述犯罪集團成員被遷安市法院一審宣判，兩名王姓主嫌數罪並罰，遭判刑19年。寧某被判17年，至於其餘的10名被告也分別被判不同刑期。

案件調查期間，公安更發現遷安市人大代表、大莊戶村村主任王雙也涉案。去年7月，公安上門將涉嫌嫖衼的王雙帶走、將他刑事拘留。去年11月，大莊戶村委會委員表示王雙已被判刑，但刑期不詳。

當地媒體報導指出，康永與王雙的案子只是冰山一角。據傳去年當地有十多名公職人員和富商曾被警方約談，但部分嫌犯因證據不足並未受罰。有關此一說法，目前無法證實。