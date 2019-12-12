你敢穿嗎？今年聖誕趴 「馴鹿咪咪裝」正夯！

▲▼今年聖誕趴，「馴鹿咪咪」正夯。(圖／翻攝自Instagram)

國際中心／綜合報導

為了迎接歡藥聖誕節的到來，女士們紛紛把咪咪裝扮成馴鹿的子，這已經成了歐美時尚最夯的趨勢。許多美眉甚至把穿上特別剪裁的「馴鹿咪咪裝」，再把照片PO到Instagram上跟大家分享。

這股「馴鹿咪咪」狂潮，其實並非新創的流行風尚。只是它一度沈寂了好些年。如今終於捲土重來，它的作法是：在套頭毛衣或其他類型衣服的胸前開個洞，然後把露出來的「一球」裝扮成聖誕節馴鹿「魯道夫」(Rudolph )的樣子。有些人甚至以大膽的就以這副樣子去跑趴。別以為敢這樣穿的人不多。事實上，最近幾個星期以來，在Instagram上就湧現了許多讓人眼睛一亮的「馴鹿咪咪」照片。

這股熱潮是在2012年掀起的。始作俑者是一個叫「不害臊的阿嬤」(Your Sassy Grandma)的服飾品牌，他們向來喜歡在聖誕節期間銷售大量新穎、搞怪的服飾。

該公司的老闆懷思曼(Tyler Sheri Wiseman) 最近接受《每日星報網路版》(Daily Star Online)的訪問，透露了她這個創意的發源經過。

這位企業家說：「早在2012時，我們舉辦了一場『最醜的聖誕毛衣趴』。馴鹿咪咪的靈感最早就是從這裡啟蒙的。我們拼命想找一些醜斃了的毛衣來穿。後來，我上網尋找，偶然看到一張照片裡的人穿著類以馴鹿咪咪風格的衣服。於是我在網路上搜尋看看有沒有人在賣這種衣服。結果發現是零。於是，我們設計了一些毛衣版型，加上配件。衣服就這樣設計出來了。沒想到推出後，時尚迷竟然瘋狂搶購。」

泰勒表示，「馴鹿咪咪」的照片已經「病毒化」，瀏覽次數超過一百萬。她補充說：「我們當初做夢也想不到會掀起這樣的一股穿衣狂潮。」