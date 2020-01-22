勾魂女貪官靠陪睡40多人升職 姜保紅受賄遭判刑12年

▲傳聞姜保紅曾跟40多名官員發生過性關係。當中17人是領導級的人物。（圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

去年1月，甘肅省武威市原副市長姜保紅因嚴重違法違紀，被定西市檢察院逮捕。同時被捕的還有她昔日的上司火榮貴。兩人在被捕的11天前，同時遭到「雙開」(開除黨籍、開除公職)。外貌出眾的姜女，被爆透過陪睡升職，傳聞曾跟40多名官員發生過性關係。其中17人是領導級的人物。

甘肅省定西市中級人民法院周三(22日)依受賄罪判處姜保紅有期徒刑12年，罰款100萬元人民幣(約420萬元新台幣)。她受賄所得依法沒收，上繳國庫。

法院審理認為，姜保紅作為國家工作人員，在擔任甘肅省維穩工作領導小組辦公室二處副處長、武威市招商局局長、武威市發展和改革委員會主任、武威市政府副市長期間，利用職務上的便利，索取、非法收受他人財物：人民幣1418萬元(約6000萬元新台幣)、2萬美元(約60萬元新台幣)、黃金300公克，其行為已構成受賄罪。

法院認為，被告部分罪行有索賄情節，本應從重量刑。但鑑於被告到案後如實供述犯罪事實，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，並且揭發他人犯罪行為、主動退回部分受賄財物，依法可從輕處罰，故法庭作出上述判決。

1974年4月出生的姜保紅，是黑龍江呼蘭縣人。跟名作家蕭紅是同鄉。1993年秋，19歲的她考進甘肅政法學院。在老師和同學的回憶裡，她身材比一般女孩子高挑，眼帶桃花，特別會勾人，是該校的校花。

她在大學裡曾擔任校園大學生藝術團報幕員和司儀，當時也交過一個男朋友。然而從畢業前開始，姜保紅漸漸變了，她和男友分手，跟實習法院的庭長「勾搭上」，並且獲分派到該法院工作。從此她也跟同學們不再來往。

自此姜保徹底變了一個人，四處參加飯局、積極交際。終於，在法院工作5年、甘肅省維穩辦工作10年後，於2012年調往武威市。僅僅工作3個月。即兼任武威市政府副秘書長、市政府辦公室黨組成員，開始了邁向副市長位子的火速升遷。而在背後拉拔她的「貴人」，正是時任武威市委書記、後來跟她一同被捕的火榮貴。

在甘肅官場，姜保紅透過陪睡「搏上位」早有傳聞，有關她跟火榮貴的親昵關係以及隱秘的兆色交易，各種版本的故事在官場和民間廣為流傳。但是在反貪風暴捲起後，火榮貴終於2018年7月13日落馬；同年8月10日，姜保紅被調查，最後導致她 「雙開」、以及本周三的被判刑。