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出軌也會遺傳？ 性女「百人斬」自爆有「偷情基因」！

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▲Gweneth Lee。（圖／翻攝自臉書)

▲▼女「百人斬」葛妮絲自爆有「偷情基因」。（圖／翻攝自臉書)

國際中心／綜合報導

在這個性解放的年代，「百人斬」已不是什麼什麼稀奇的事，男女皆然。自詡是「先天性小三」的英國女子葛妮絲妮․李(Gweneth Lee)就自爆：透過「(已婚者)偷情網站」( IllicitEncounters.com)，她跟上名百名已婚男子上過床。這位偷惰成癮的熟女認為，她們家族裡有「偷情基因」。

根據一項爆炸性的最新調查結果指出，三分之二對伴侶不忠的女性，她的母親同樣也有不忠的記錄。而三分之一(32%)不忠的女性認為，母親的不忠「前科」，就像是給她們暗示可以「偶而野一下也無妨」。

如果是父親習慣性出軌，她的兒子變成「偷吃男」的可能性也很高。上述研究暗示，若一個家族裡存在著「出軌基因」，這個家族的孩子比別人家的孩子更有可能背叛伴侶。

上述發現，是「(已婚者)偷情網站」對2000名已婚人士進行問卷調查後得出來的結果。47歲的葛妮絲承認在該偷情網站上跟上百名已婚男人發生過性關係。而該網站四分之三的使用者裡，他們的父母都曾經「出軌」。 葛妮絲：「出軌的子女對父母的不滿比較不會擔心，因為他們的父母自知自己也不老實。」

她又說：「我跟一個來自劍橋的富有銀行家約過砲，他的母親結過3次婚。他在母親不斷跟男人約會的環境中長大，這個環境影響了他級來的行為。」

「他的母親知道他對妻子不忠，但一直替兒子保守著秘密。她告訴兒子說：『好吧，我自己也沒好到哪裡去，不好意思對你說三道四。』」

▲Gweneth Lee。（圖／翻攝自臉書)

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