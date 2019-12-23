韓國瑜為黃志雄站台8000人相挺　高喊「台灣要重新翻轉」

▲▼韓國瑜到樹林為黃志雄站台。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）

記者康心禹／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜22日晚間前往樹林區興仁夜市，為新北市第5選區立委候選人黃志雄的競選總部成立大會站台，新北市第7選區候選人柯志恩也到場助陣，主辦單位喊出現場估計8000人前來相挺，創下樹林區造勢人潮最多的紀錄。

韓國瑜22日在雙北連跑十幾個行程，晚間先到汐止區為第12選區立委候選人李永萍站台，現場破3萬人參加；接著到樹林興仁夜市為黃志雄站台，現場支持者也超乎預期的多。

韓國瑜上台致詞時表示，「看到有那麼多樹林人站出來很感動，人民給了民進黨執政機會，希望能夠安居樂業，但這3年半來支持者非常傷心失望。民進黨居然還要把最重要的特偵組廢除，廢除之後所有的高官就可以大貪特貪，如果韓國瑜、黃志雄勝選，會立刻恢復特偵組，嚴懲那些貪官汙吏。」

韓國瑜還提到，「今年台灣有4萬多家公司面臨倒閉，股票公司獲利率減少20%，台灣無法參與RCEP，經濟起不來，外交走不出去，到泰國旅遊還要附財力證明，周邊國家都看不起台灣。」

韓國瑜還說，「馬英九當總統時可以參加國際衛生組織（WHO）、國際刑警組織（ICPO）等國際組織，現在沒有一個能夠參加，這3年半來斷了7個邦交國，台灣經濟起不來，國力衰退、沒有人看得起我們。」他強調，台灣要重新翻轉、讓台灣站起來，讓「中華民國」這隻雄鷹展翅高飛，民眾也激情搖旗吶喊「凍蒜」，全場氣氛來到最高潮。

新北市第5選區（樹林區、鶯歌區、新莊區民安里等9里）有3人參選，呈現藍綠對決態勢，國民黨黃志雄對戰民進黨現任立委、行政院長蘇貞昌的女兒蘇巧慧。4年前，黃志雄以6萬7014票輸給蘇巧慧的9萬2237票，兩邊相差近3萬票，當時以樹林區的票數相差最大，因此2020選戰樹林區也成為勝選指標。這次有8000多位當地民眾站出來相挺韓國瑜、楊志雄，讓第5選區的戰況更加精采。