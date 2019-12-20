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公安部：「隔空猥褻」已成性侵未成年人犯罪的新形態

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玩裸聊除了希望獲得刺激快感，網路的虛擬性更容易讓人們降低警覺。(圖／取自網路)

裸聊除了追求刺激快感之外，網路的虛擬性更容易讓人們降低警覺。(圖／取自網路)

大陸中心／綜合報導

大陸近年來侵害未成年人的犯罪案件持續飆升，當中又以性侵罪佔較大比例。 「最高人民檢察院」與公安部周五(20)舉行聯合記者會。公安部刑事偵查局副局長龔志勇在會中表示：部分不法分子 近年打着交友或招募童星等幌子，誘騙、脅迫未成年人進行裸體視訊聊天或傳送裸照及影片，進行「隔空猥褻」的犯罪行為。這類犯罪行為目前已成為性侵未成年人犯罪的新形態。

龔志勇指出，有別於傳統的身體接觸方式，「隔空猥褻」具有隱蔽性高、危害更廣的特點。未成年人體力和智力發育尚未成熟，認知、辨別和反抗能力也較弱，家長應加強對未成年的監護與關愛，教導未成年人學習掌握應對突發情況，在危險的環境下自救和求救。

他同時提醒，未成年人應避免前往酒吧、歌舞廳等環境複雜的場所。出遊或夜間出門亦應盡量由成年人陪同，避免讓犯罪分子有機可乘。

「最高檢第九檢察廳」廳長史衛忠在記者會上表示 ，自去年1月至今年10月，全國檢察機關總共偵破侵害未成年人的案件逾8萬件，逾10萬人被起訴，當中因性侵未成年人被起訴的人數為3.25萬人。而在今年前10個月，侵害未成年人案件的逮捕、起訴人數 同去牛同期分別上升22.95%和28.63%。

會上又發布了多宗檢察機關懲治侵害未成年人的案例。當中一個由朱姓罪犯等人組成的跨省集團，於2016至2017年間安排包括6名未年人在內等十多名女性在酒店賣淫。

福建省武平縣人民檢察院除了跟公安機構合力追捕多人、並提出起訴外，又針對案中可能存在著為賣淫集團通風報信、提供保護傘行為，將線索移交監察委員會，揪出相關主管部門人員陳某。

最終朱姓罪犯等6人分別被判處13個月至12年不等的有期徒刑，陳某某也因涉嫌徇私法受賄罪，目前被提起公訴。

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