挺韓被罵在家爆哭2小時！張善政太太上台造勢又變臉「淚沿假睫毛滑落」

記這陳雕文／高雄報導

國民黨10日在高雄舉辦造勢晚會，除了大喊凍蒜，立委候選人們也不忘攻擊民進黨挑起世代的仇恨及腐敗，副總統候選人張善政牽著太太張琦雅上台助講，過程中提到，太太支持韓國瑜的教育政策，卻被學生留言攻擊，她為此在家痛哭2小時，說著說著，張琦雅的眼淚再次滴下，假睫毛也差點跟著滑落。

▲▼高雄韓國瑜選前之夜，副總統候選人張善政夫人張琦雅哽咽。（圖／ETtoday記者攝）

就在稍早，謝龍介扮演素還真讓韓粉有些傻眼之外，張善政的太太上台挺韓再度成為焦點！張善政說，我太太認為韓國瑜的教育政策能夠讓年輕人有更好的發揮，可是，昨天我太太（9日）在凱道講的這些挺韓的話，一個自稱是她以前的學生在網路上謾罵攻擊。

▲高雄韓國瑜選前之夜，謝龍介演布袋戲幫氣氛「降溫」。（圖／記者林敬旻攝）

張善政說，「我太太今天看到留言後在家哭了2個鐘頭，沒想到自己過去教的學生加入網軍後，竟然對自己的老師出言不遜，用言語暴力攻擊」；這句話剛講完，張琦雅眼眶再度濕潤，過沒幾秒鐘，眼淚沿著假睫毛奪眶而出。

張善政接著說，「但太太哭完後，還是跟我說，老公，我今天還是要跟妳到高雄，一起上台，還是會依著愛心，繼續培養年輕人，這就是韓國瑜所說的『愛與包容』」台下民眾紛紛舉旗吶喊表示支持。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

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