　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

跟黑鷹墜落的星星…消防局70秒心痛片段曝光　8將官殉職家屬哭斷腸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳雕文／新北報導

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午於新北市、宜蘭交界的山區墜毀，機身、機尾前後折斷，造成參謀總長沈一鳴等8名將官殉職、僅5人存活的悲劇，各媒體開始報導死者的生平、事蹟；新北市消防局將救災過程編輯成簡短影片，悼念「折翼的黑鷹」，網友看了也紛紛留言感激消防弟兄。

▲▼墜機。（圖／翻攝自新北消防發爾麵臉書）

▲黑鷹墜機造成8將官殉職、5人受傷，消防員獲報即刻到場救援，心情沉重，以下同。（圖／翻攝自新北消防發爾麵臉書）

殉職將官的生平、婚事、英勇事蹟、家屬痛哭的片段在各新聞媒體持續播送，但不管怎麼大力歌頌，一切都無法回頭…消防員表示，第一時間即動員挺進搶救，心情非常沉重，只願將士們得以安息。

▲▼墜機。（圖／翻攝自新北消防發爾麵臉書）

新北市消防局製作救援短片悼念，「折翼的黑鷹，在前線的將士們，謝謝祢一生奮力守護國家至最後一刻仍盡忠職守，也喚起人民對於生命的珍惜與尊重」、「新北特種搜救隊挺進宜蘭案發點，進行機艙夾困救援任務直至夜晚21時達成任務，讓將士們得以安息」

網友留言說，「願死者一路好走，家屬節哀、傷者早日康復」、「雖然結果不如預期，各位救援人員也辛苦了」、「任務已结束了願亡者一路好走，願傷者早日康復」、「辛苦了所有的救難救災人員」、「謝謝你們把同事帶回來～感謝感謝」

不再眷戀青春，因為我持續擁有

【其他新聞】

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生　送醫不治她傷心欲絕

妻兒遭人騙進深山還生3胎…10年後被警方找到！丈夫竟絕望變成「女生」

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉！被上銬還「眨眼比愛心」

▲▼墜機。（圖／翻攝自新北消防發爾麵臉書）

ET快訊
2020年最有機會脫單的4個星座！戀愛運旺翻了
快訊／台中拖板車、貨車翻覆！1男1女當場慘死
總士官長韓正宏「不追晉」原頒干城勳章　蔡英文要求破格頒雲麾勳
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

發財夢遮眼！他狂匯款...堅信可預測台彩號碼　億萬富翁夢碎了

全國大掃賭！賭客用Line下注重金　彰化警「查獲37件、逮46人」

快訊／台中南屯拖板車+貨車翻覆！現場留大灘血跡…「1男1女」命危搶救中

跟黑鷹墜落的星星…消防局70秒心痛片段曝光　8將官殉職家屬哭斷腸

飛車搶劫後將贓車推入河！自以為完美計畫被識破　見警大驚：怎麼這麼快？

男闖台東「富山保育區」偷撿25顆海螺　海巡當場逮捕罰3萬起跳

闖民宅偷500元舊鞋「喜擁入懷」　男拿戀物癖證明：我尬意這一味！

欠錢不欠過年！白天上班晚上竊700萬電動工具...1到2折網拍賤賣

台64、新店「區間測速」首2日執法抓724件超速　國庫進帳86萬

腥夫擁小24歲嫩小三豪宅共枕　人妻跟蹤抓包...「2人習慣裸睡」被打臉

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

鬼鬼上台前猛對鏡子練習　關關虧：因為2年沒接到跨年了XDD

金希澈認愛MOMO！　出道15年首度公開戀愛　

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

黑鷹生還者畫面曝光！ 中將次長曹進平疾呼：座艙裡還有聲音

發財夢遮眼！他狂匯款...堅信可預測台彩號碼　億萬富翁夢碎了

全國大掃賭！賭客用Line下注重金　彰化警「查獲37件、逮46人」

快訊／台中南屯拖板車+貨車翻覆！現場留大灘血跡…「1男1女」命危搶救中

跟黑鷹墜落的星星…消防局70秒心痛片段曝光　8將官殉職家屬哭斷腸

飛車搶劫後將贓車推入河！自以為完美計畫被識破　見警大驚：怎麼這麼快？

男闖台東「富山保育區」偷撿25顆海螺　海巡當場逮捕罰3萬起跳

闖民宅偷500元舊鞋「喜擁入懷」　男拿戀物癖證明：我尬意這一味！

欠錢不欠過年！白天上班晚上竊700萬電動工具...1到2折網拍賤賣

台64、新店「區間測速」首2日執法抓724件超速　國庫進帳86萬

腥夫擁小24歲嫩小三豪宅共枕　人妻跟蹤抓包...「2人習慣裸睡」被打臉

張書豪被逼「背香奈兒包」…網比對驚喊「是歐陽妮妮的」！　閃瞎邵雨薇：送墨鏡

爆米花／2度選秀落選　黃欽智幫陳韋霖強化身體再拼一次

中職／無意帶6搶1　洪一中：我不是唯一人選

2020元旦寶寶誕生！全球添40萬貝比　印度占17%居第一

百貨、飯店加持博愛明誠商圈　中古屋行情直逼新案價

趁狗睡覺惡作劇　發現牠「黑色鈕扣鼻」竟然是Q彈軟糖！

台南水萍塭公園競選旗幟被燒燬　林俊憲籲共同嚇阻選舉暴力

跨海救人！新光醫院「帛琉跨國轉診」破3千人　心血管疾病最多！

【黃寶慧】慧眼看天下／川普下令空襲巴格達機場　中東緊張局勢升溫

貧苦出身…伊朗「影子領袖」蘇萊曼尼手握重權　曾嗆川普：賭場水準

胸部狂長「比頭還大」！　46歲人妻淚訴：沒衣服可穿得下

社會熱門新聞

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

最後一刻緊抱總長　殉職侍從官回家了

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

黑鷹搜救快速　登山達人陳秋霞立功

人妻玩遊戲戀15歲國中生　嘿咻14次

黑鷹機首墜地後劇烈翻滾　生還關鍵曝

BMW大7台中試車！逆向撞機車　20歲男女亡

騎車衝上跨年晚會男大生：對不起吳宗憲

黑鷹墜機前後折斷　還原空難現場

黑鷹墜毀座位圖曝光！中將曹進平後排生還

八大兩年存5百萬　她下面永遠發炎

跨國吸金33億　夏于喬爸幕後陰謀曝光

母抱厚棉被蹲路邊等兒　警送回家驚：已往生火化

罵直播正妹「百人斬」　統神哥「國動」判拘

更多熱門

相關新聞

快訊／柯文哲赴三總向黑鷹殉職軍官致意

快訊／柯文哲赴三總向黑鷹殉職軍官致意

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午墜毀新北市烏來山區，釀成8死5傷悲劇。台北市長柯文哲3日全面暫停輔選，回歸市政行程，下午視察完東區門戶計畫空橋系統、台北流行音樂中心後，突表示將到三總懷德廳弔唁逝世的將士，表達哀悼之意。

黑鷹失事..壽險業啟動機制　理賠金逾千萬

黑鷹失事..壽險業啟動機制　理賠金逾千萬

總士長韓正宏原頒干城勳章　蔡英文要求破格頒

總士長韓正宏原頒干城勳章　蔡英文要求破格頒

快訊／國防部追晉黑鷹7殉職將士　總士官長韓正宏頒「雲麾勳章」

快訊／國防部追晉黑鷹7殉職將士　總士官長韓正宏頒「雲麾勳章」

父勸轉地勤　黑鷹正駕葉建儀總說：會考慮...

父勸轉地勤　黑鷹正駕葉建儀總說：會考慮...

關鍵字：

黑鷹直升機殉職墜機

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

才剛結婚！黑鷹副駕殉職　妻出差聽死訊

預言說中黑鷹空難！唐綺陽5天前才警告「搭機要小心」

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

唐湘龍黑鷹扯蔡英文　網友罵翻了！

最後一刻緊抱總長　殉職侍從官回家了

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

空軍雲林墜機！18人全罹難...現場「詭異巧合」超毛

軍方為何偏要搭直升機？老學長曝需求

JYP禁愛令5年變3年　原因曝光！

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

黑鷹搜救快速　登山達人陳秋霞立功

「一鳴回來了」 沈一鳴遺體抵靈堂家屬悲痛淚崩

咳2個月！她爆喘…醫照X光見「肺部滿天星星」：可怕

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

人妻玩遊戲戀15歲國中生　嘿咻14次

更多

最夯影音

更多
哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」

哀痛大傷亡！黑鷹直升機墜毀8罹難　搜救員：「學長拍謝...我們來救你了」
應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

應采兒、陳小春當Jasper面前親親　兒子目睹全程...眼睛直直盯著爸爸

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

他砸1萬2改裝機車排氣管上路試騎 媽「機關槍式」爆氣：叫警察來開單

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

聖誕節逼車？重機男被迫停路邊「整車正妹」開窗：她想認識你 ❤

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

小S被催眠「崩潰大哭」　緊閉雙眼：我走不出去

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面