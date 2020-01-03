跟黑鷹墜落的星星…消防局70秒心痛片段曝光　8將官殉職家屬哭斷腸

記者陳雕文／新北報導

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午於新北市、宜蘭交界的山區墜毀，機身、機尾前後折斷，造成參謀總長沈一鳴等8名將官殉職、僅5人存活的悲劇，各媒體開始報導死者的生平、事蹟；新北市消防局將救災過程編輯成簡短影片，悼念「折翼的黑鷹」，網友看了也紛紛留言感激消防弟兄。

▲黑鷹墜機造成8將官殉職、5人受傷，消防員獲報即刻到場救援，心情沉重，以下同。（圖／翻攝自新北消防發爾麵臉書）

殉職將官的生平、婚事、英勇事蹟、家屬痛哭的片段在各新聞媒體持續播送，但不管怎麼大力歌頌，一切都無法回頭…消防員表示，第一時間即動員挺進搶救，心情非常沉重，只願將士們得以安息。

新北市消防局製作救援短片悼念，「折翼的黑鷹，在前線的將士們，謝謝祢一生奮力守護國家至最後一刻仍盡忠職守，也喚起人民對於生命的珍惜與尊重」、「新北特種搜救隊挺進宜蘭案發點，進行機艙夾困救援任務直至夜晚21時達成任務，讓將士們得以安息」

網友留言說，「願死者一路好走，家屬節哀、傷者早日康復」、「雖然結果不如預期，各位救援人員也辛苦了」、「任務已结束了願亡者一路好走，願傷者早日康復」、「辛苦了所有的救難救災人員」、「謝謝你們把同事帶回來～感謝感謝」

不再眷戀青春，因為我持續擁有

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