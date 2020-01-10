最後關鍵韓國瑜砲火全開！批民進黨做不好...必須戳破神話

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

2020總統大選進入最後關頭！國民黨總統候選人韓國瑜選前之夜造勢會，就選在兵家必爭之地的台糖物流園區，韓國瑜陣營更大玩神秘牌，請出了3名神秘嘉賓，陳樹菊、李佳芬及韓冰，主辦單位喊出現場湧入50萬人，韓國瑜上台致詞時說「雲嘉南高屏民眾這麼愛民進黨30年，無怨無悔只愛民進黨，我必須戳破神話，民進黨已經變了。」



▲高雄韓國瑜選前之夜，韓國瑜致詞。（ 圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜上台時說「溫暖的天氣，甜美氣氛，善良高雄鄉親，熟悉環境，明天一早投票，和市長選舉心情有所不一樣，一年多驚心動魄，轟動海內外縣市長選舉，有個神奇市長誕生叫韓國瑜，選上之後勇敢的高雄鄉親，共同努力打拼，市民朋友高雄從來沒有如此受到注意，可以說一舉一動、點點滴滴、政治人物建設觀光美食風景，吸引全世界關注，12月份就有幾百萬人進到高雄。

▲高雄韓國瑜選前之夜，韓國瑜接受支持者歡呼。（ 圖／記者林敬旻攝）

他說「謝謝高雄鄉親2018年做勇敢決定，轟動全世界，高雄推動中英文雙語教育，洛杉磯有位賣燒餅油條的民眾捐給我們80萬，他說因為到美國我的英文不好吃很多苦，看到高雄推雙語教育，得癌症不能回台灣投票但心繫台灣，一對新加坡夫妻看到他到大寮育幼院，因此到大寮育幼院，所有讀書到大學，都由他們夫妻幫助，一年多高雄上下一條心，很多人說高雄只會鋪馬路這是最基本，招商引資照顧弱勢，要讓人民有信心，廣大投資者願意來投資，不是只會鋪馬路」

他提到「雲嘉南高屏民眾這麼愛民進黨30年，無怨無悔只愛民進黨，我必須戳破神話，民進黨已經變了，鄉親給民進黨機會，期待民進黨走向良性政黨政治，健康兩黨制，一代又一代犧牲奉獻，民進黨搞成貪汙腐敗金光黨，看了很感傷，身為台灣一份子，如果執政黨做好國家有面子尊嚴，我們驕傲，但今天大家去思考，3年多外交斷，國際組織一個都沒辦法參加，新南向政策一事無成，兩岸互動冷冰冰，民近黨把政權當烏茲衝鋒槍，恨不得一槍把反對黨打死，讓支持民進黨的好朋友傷心透頂，三年什麼都做不好，上次大敗又想執政，只好說韓國瑜的壞。」

▲高雄韓國瑜選前之夜，韓國瑜與張善政。（ 圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜說「像劉謙變魔術一戳就破，民進黨拿不出成績，貪汙腐敗，廢掉特偵組，收買90%媒體，讓媒體不敢監督執政黨，不敢批判總統，通通集中在反對黨上，再趕快撒錢，開支票，這段時間下了5千億政策買票，秘密建立網軍，逼死一位外交官，中南部鄉親愛民進黨，到現在還沒有一個現代化大機場」

未來的台灣一定要改變，找回下一代人的肯定，發出讚嘆，未來台灣一定要雙引擎發展，帶動東台灣離台，台澎金馬一起往前衝，最後高喊「中華民國萬歲！」