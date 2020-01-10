最後一夜！韓粉手做長4米2「LED穿雲箭」　支持者搶合照大喊：凍蒜

記者吳奕靖、許宥孺、陳豐德／高雄報導

國民黨選前之夜回防高雄，在高雄夢時代廣場舉辦造勢晚會，主辦單位聲稱現場人數達50萬人，而就在韓國瑜、李佳芬、韓冰現身致詞，並合唱「等一個人」後，散場時現場出現一支長4米2的LED「穿雲箭」，讓鋼鐵韓粉搶著合照高喊凍蒜，負責製作的黃先生說他的本業是廣告看板製作，就是希望做出來讓韓粉們能夠拍照留念。

▲國民黨夢時代選前之夜，散場時韓粉排隊與LED巨型穿雲箭合照。（圖／記者吳奕靖攝）



韓粉黃先生說，巨型穿雲箭的尺寸為寬50公分、長度420公分、高度230公分，另外還有迷你版的穿雲箭，在夜晚散場時分外吸引目光，黃男受訪時說「我的想法（反應）應該會不錯，昨天去台北很多人搶著拍照，這個大隻的本錢1萬5千元左右，不包含工資，製作時間大概為3天，如果要賣大概售價是差不多3萬，小支的材料錢差不多3千塊。」

黃先生還說，他本身是做廣告看板的行業，這個行業就是水電、裝潢、鐵工都懂一些，結合起來就做成這個穿雲箭，而且他是鋼鐵韓粉，然後讓人家來照相，設計理念就是象徵韓市長所提出的「一支穿雲箭」。現場許多鋼鐵韓粉都開心排隊，搶著與穿雲箭合照，在散場時還不斷高喊著凍蒜，人潮從馬路開始一路擠爆捷運站，相當驚人。

▼穿雲箭長度達4米2，製作人黃先生成本達3萬元。（圖／記者吳奕靖攝）



▼散場民眾不斷喊凍蒜。（圖／記者許宥孺攝）



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