神力女超人「2.0金色戰袍」性感亮相　許淑華：2020中華民國也要升級

記者陳豐德、林敬旻／高雄報導

國民黨高雄選前之夜在高雄夢時代廣場舉辦，現場主辦單位宣稱突破35萬人，「神力女超人」許淑華在韓國瑜上場前提前暖場，穿著「2.0金色戰袍」亮相，不僅擠溝，戰袍甚至短到大腿根部，可說是性感度爆表；許淑華強調所以要穿2.0金色戰袍，就是因為2020年中華民國也要升級，而就在韓國瑜上台之後看到金色戰袍直說「看到許淑華這身衣服，不只只陳樹菊阿嬤，我也不會講話了！」

▲高雄韓國瑜選前之夜，許淑華穿金色戰袍2.0現身。（圖／記者林敬旻攝）



許淑華一上台就說，「昨天有看電視、或是在現場的，有看到我對不對？」並問支持者有沒有看到她的衣服充滿幹勁、充滿能量，徐淑華說今天換這套衣服是「黃金盔甲」，為神力女超人的升級版2.0，她強調「我為什麼要穿2.0，因為2020中華民國也要升級了對不對」？

▼許淑華金色戰袍相當性感短到大腿根部。（圖／記者林敬旻攝）



許淑華還說道，今天在現場的氣氛是非常HIGH，好像有一種勝選的氣氛對不對？雖然我們要保持這樣的心情，但是我們距離投票還有幾個小時，會發生什麼事情我們不知道，所以還是要提高警覺心。

許淑華表示，「為什麼2020中華民國要重新的升級，民進黨在30年來在台灣這塊土地上，他們不斷地用對抗、抗爭、對立的方式壯大自己，現在有很多的年輕人，從這30年來走來已經不知道外面的世界是怎樣，所以2020韓國瑜當選的話，我們一定會拋棄很多的政黨意識之爭，韓國瑜會帶領我們的中華民國，我們不僅僅要顧主權，還要賺大錢。」

而隨後韓國瑜與妻子大進場，一看到許淑華就說「感謝大家，看到許淑華這身服裝，不只陳樹菊阿嬤，我也不會講話了！」讓底下支持者莞爾一笑。

►連我阿嬤用了都會發光

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