韓冰「病容」上台挺爹　現場主題曲沒人會唱！麥克風只能一直往後傳…

▲大合唱的現場以為很催淚，卻是說不出的尷尬。（圖／攝影中心拍攝）

記者陳雕文／高雄報導

國民黨10日在高雄舉辦造勢晚會，某幾位上台助講的人卻頗為扣分，像謝龍介演布袋戲拖時間害氣氛降溫、陳樹菊上台喊「民君凍蒜」聲音卻超像「民進凍蒜」、韓冰一臉重病模樣上台打氣！造勢最後播放競選主題曲，現場再度尷尬…台上沒人會唱，只能把麥克風往後傳，韓國瑜看著字幕嘗試對嘴，等待音樂結束。

▲大合唱卻尷尬了，李佳芬跟韓冰看到麥克風只能急忙揮手搖頭，因為不會唱，韓國瑜則看著字幕對嘴撐住場面。（圖／攝影中心拍攝）

韓國瑜競選辦公室副執行長謝龍介，稍早扮演素還真上台，跟大師黃俊雄演布袋戲的橋段長達17分鐘，原本熱到不行的氣氛逐漸降溫，直播畫面當中還有韓粉緩頰說，「雖然冷掉了但還是投韓國瑜」。

▲高雄韓國瑜選前之夜，謝龍介演布袋戲。（圖／記者林敬旻攝）

有不少網友批評，「會不會演太久了」、「我想跟著讚聲，但聽不懂台語…」、「這橋段是誰安排的」，現場除了少數精通台語的民眾回心一笑，還有人打起哈欠，現場有些尷尬；副總統候選人張善政牽著太太張琦雅上台助講，過程中提到，太太支持韓國瑜的教育政策，卻被學生留言攻擊，她為此在家痛哭2小時，說著說著，張琦雅的眼淚再次滴下，假睫毛也差點跟著滑落。

▲副總統候選人張善政夫人張琦雅在家先哭2小時，到高雄上台又哽咽，淚水沿假睫毛落下。（攝影中心拍攝）

到了造勢晚會最後，立委許淑華大喊現場已經超過50萬人，並邀請大家一起唱主題曲「等一個人」殊不知現場沒幾個人會唱。鏡頭帶到台上，候選人多數只能把麥克風往後傳，韓國瑜的太太李佳芬及女兒韓冰看到麥克風也趕緊揮手搖頭，韓國瑜跟許淑華則拿著麥克風，露出尷尬又不失禮貌地微笑，看著字幕對嘴，等待一切結束。

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▼高雄韓國瑜選前之夜，買菜嬤陳樹菊助講，大喊「民君」凍蒜，但疑因發音的關係，現場聽起來卻是「民進凍蒜」還以為她是口誤講成挺民進黨。（圖／記者林敬旻攝）