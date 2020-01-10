　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

懶人包／「三寶」帶了嗎？政黨票是什麼？　盤點投票前必須知道的Q＆A

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼投票「三寶」，印章、身分證、投票通知單。（示意圖／記者袁茵攝）

▲投票「三寶」，印章、身分證、投票通知單。（示意圖／記者袁茵攝）

記者袁茵、蔡文鈴、呂欣玫／綜合報導

2020總統、立委大選即將到來，《ETtoday新聞雲》特別整理懶人包，幫忙解答許多網友的疑問，並鼓勵民眾1月11日回鄉投票，一起履行公民權利。

●請給我投票超精簡懶人包！

A：2020大選「第15任總統、副總統及第10屆立法選舉」投開票於西元2020年（民國109年）1月11日登場，投票時間為1月11日上午8點至下午4點，必須要攜帶印章、身分證，以及投票通知單。

只要是「中華民國國民」、「年滿20歲以上者」、「居住達6個月以上可以投總統和副總統票、立委及政黨票（居住達4個月以上可投立委及政黨票）」、「未受監護宣告」等民眾，就會拿到3張選票，分別為「總統、副總統」、「區域立委」、「政黨票」。

長期旅居國外者，依《在國外之中華民國自由地區人民申請返國行使總統副總統選舉權登記查核辦法》第4條規定，應備具申請書、有效中華民國護照基本資料頁影本、回郵信封等，於西元2019年（民國108年）9月12日起，至西元2019年（民國108年）12月2日止，將相關書件寄達或送達其最後遷出國外時之原戶籍地鄉（鎮、市、區）戶政事務所，申請登記返國行使總統副總統選舉權。

●這次總統大選，名單有誰？

A：可點此新聞查看→藍綠橘鐵粉看過來！「總統＋政黨」號次配對出爐：②⑨、③⑭、①③

●這次區域立委大選，名單有誰？

A：六都（台北、新北、桃園、台中、台南、高雄）名單可以點此查看↓

第6選區「10人爭1席」超激烈　北市56名區域立委候選人名單來了
參選人數破紀錄！72人搶12席　新北區域立委候選人名單一次看
桃園30位區域立委候選人名單　第3選區「6搶1」

43人搶8席！台中第4、5選區陷「9人之爭」　立委候選人名單一覽
台南區域立委候選人名單出爐　第1選區競爭最激烈！
楠梓左營參選人數爆炸！11人搶攻1席　高雄區域立委候選人名單出爐

其餘縣市名單可至中選會網頁查看。

●什麼是政黨票？

A：除了總統大選受到矚目之外，此次選舉也有不少小黨力搶「政黨票」，以攻佔不分區立委席次。目前國會113席立委總席次中，不分區占了34席，依照選罷法規定，「政黨票」得票比率達5%以上政黨，可參與分配這34席。此次立委選舉共有19個政黨、216位不分區立委候選人，雙雙創下新高。

●可以給我不分區立委名單嗎？

A：如下↓

國民黨最新不分區／吳敦義擺第14　張顯耀入榜列第17
蔡英文出手！民進黨不分區名單出爐　吳玉琴第1、游錫堃第7
時力公布2020不分區名單　「小燈泡」媽媽王婉諭排第3

親民黨不分區正式出爐！滕西華1、宣明智3、劉宥彤4
新黨不分區名單出爐！邱毅排第1　王炳忠、林明正、楊世光入列
懶人包／你的政黨票要投給誰？　藍綠+第三勢力不分區立委名單一次看

其餘政黨的不分區立委名單請於中選會網頁查詢。

●投票需要帶什麼？

A：投票必須帶「三寶」，印章、身分證，以及投票通知單。

▲▼選舉公報、投票通知單。（示意圖／記者袁茵攝）

▲選舉公報、投票通知單。（示意圖／記者袁茵攝）

●為什麼我還沒收到選舉公報、投票通知單？

A：依《總統副總統選舉罷免法》第44條第5項、公職人員選舉罷免法第47條第9項之規定，選舉公報應於投票日二日前送達選舉區內各戶，並分別張貼適當地點。

●投票通知單遺失、不見了怎麼辦？

A：若投票通知單遺失了也沒關係，只要知道你的投票所位置即可，經投票所工作人員確認，你的名字有在選舉人名冊上，就可以參與投票，只是因為需要現場人員翻查名冊，速度會比較慢，所以仍建議帶著比較好。

●怎麼知道我要去哪裡投票？

A：投票通知單上會寫。若還是不清楚的話，可至中選會網站上查詢。

▲▼中選會可查詢投票所位置。（圖／翻攝自中選會網站）

▲中選會可查詢投票所位置。（圖／翻攝自中選會網站）

▲▼手機就可查詢投票所位置。（圖／中選會提供）

▲▼手機就可查詢投票所位置。（圖／中選會提供）

●這次有公投嗎？

A：沒有。

●投票時間與日期為何？

A：西元2020年（民國109年）1月11日登場，投票時間為1月11日上午8點至下午4點

●怎麼蓋印章？是用自己帶的「三寶」印章蓋嗎？

A：投票蓋章時，務必確認使用「選舉章」，蓋在正確的位置上才會被認定為有效票。

根據中選會的有效票與無效票之認定圖例，有效票必須使用選舉章來蓋，不管是蓋在該候選人號次上、圖像上、名字上，或者擦邊蓋在候選人的格子旁邊，「能辨為圈選何組或何人或何政黨者，應屬有效票」。

無效票的部分，在選票上出現「同時圈選兩組或兩個候選人或政黨以上者，應屬無效票」，還有，若選舉章蓋的位置跑出格子，又同時壓線蓋到兩個候選人的框線，無法辨識投給誰，也算無效票；其他像是拿私章蓋票、手印蓋票、在選票上簽名、塗改，或選票上同時出現選舉章跟其他圖示，都會被判別為「無效票」。

▲▼一張圖秒懂有效票跟廢票。（圖／記者李帛窈 整理製表）

●投票當天禁止事項

A：

（1）禁止帶手機：許多人在等待投票前都習慣拿出手機滑一下，但依選罷法規定，不得攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，觸法者可能會判處一年以下有期徒刑、拘役，或科新台幣3萬元以下罰金。因此為避免荷包失血，入投票所前先放下手機，讓眼睛休息一下吧！

（2）禁止從事競選或助選的活動：投票日當天零時起，也不得透過社群媒體或任何方式，為候選人或政黨助選及宣傳，違反者處以50萬以上，500萬元以下罰鍰。

（3）禁止穿競選夾克：國民黨所推出的「鋼鐵H飛行夾克」，以及民進黨推出的「護國保台」飛行夾克，都被視為助選活動，因此在投票當日「不得穿著」。不過，如果是穿著「單純國旗裝」，不在現行法律規範中，因此是允許穿著單純國旗裝，但不得對他人投票進行干擾，或是有其他助選的行為。

（4）禁止發布民調：中選會提醒，自109年1月1日00時00分起，至1月11日下午4時止，不得以任何方式，發布與候選人或選舉有關之民調資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。

（5）禁止6歲以下幼童進入投票所：6歲以下的幼兒仍然不能陪同家長進入投票所！即便中選會已於2017年底提出《公職人員選舉罷免法》修正條文第57條草案，增列選舉人照顧之6歲以下兒童得進入投票所的規定，然而，草案從2017年底提出、送進立法院後，即使在委員會討論了非常多次，但終究到現在還沒完成修法程序。

▲▼2020總統、立委大選投票須知。（圖／翻攝自中選會臉書粉專）

▲▼2020總統、立委大選投票須知。（圖／翻攝自中選會臉書粉專）

其他人也看了這些...

懶人包／2020大選投票必知5件事　一張圖秒懂「有效票」跟廢票
投票日「零時起」LINE、FB禁催票　違者最高罰500萬元！

更多熱門新聞...

影／6歲以下兒童禁入！　投票所3大「違禁品」帶了小心吃官司
首投族看過來！不知道投票所在哪？　手機掃一下立刻搜

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
至少8人亡！敘利亞傳空襲　不明飛機「擊毀」民兵武器庫
睡夢中樹上墜地重擊身亡！竹市動物園紅毛猩猩「貝比」32歲高齡
員工LINE「便民功能」談公事隔天被吳宗憲開除！失禮原因曝光
高雄選前之夜「神秘嘉賓」曝光！韓國瑜證實了：陳樹菊會來站台
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

恬娃凱道力挺：我一生國民黨員！看到韓國瑜抹黑才支持蔡英文

3名香港正妹現身韓國瑜選前之夜　齊喊：我們根本沒有這個機會

選前衝刺掃街！　賴清德：太陽出來「韓流」已不足為懼

韓國瑜蔡英文今晚決戰高雄　面積比藍3綠4「藍喊50萬、綠說20萬」

1月11日返鄉投票！一張圖看歷屆總統大選投票率…2016年創新低

台積電真的操嗎？　網用軍教片回應「電影演的都是真的」

新北第1選區陷「三角督」　羅文嘉選前到淡水替呂孫綾站台

嘉義市立委8搶1激戰　選前之夜中央圓環分兩區尬聲量

懶人包／「三寶」帶了嗎？政黨票是什麼？　盤點投票前必須知道的Q＆A

「分裂的國家沒有重量」　蔡英文：不管選舉輸贏都要擁抱對方

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

澳洲2少年猛闖火海搶救無尾熊　燒焦的小生命疲憊癱軟在駕駛座

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

生命勇士宣告「癌末都要投票」　1分半影片自白！網：活久一點

心疼韓粉被汙衊「不理性、無腦」　李佳芬：信韓1次也不要被蔡騙2次

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

恬娃凱道力挺：我一生國民黨員！看到韓國瑜抹黑才支持蔡英文

3名香港正妹現身韓國瑜選前之夜　齊喊：我們根本沒有這個機會

選前衝刺掃街！　賴清德：太陽出來「韓流」已不足為懼

韓國瑜蔡英文今晚決戰高雄　面積比藍3綠4「藍喊50萬、綠說20萬」

1月11日返鄉投票！一張圖看歷屆總統大選投票率…2016年創新低

台積電真的操嗎？　網用軍教片回應「電影演的都是真的」

新北第1選區陷「三角督」　羅文嘉選前到淡水替呂孫綾站台

嘉義市立委8搶1激戰　選前之夜中央圓環分兩區尬聲量

懶人包／「三寶」帶了嗎？政黨票是什麼？　盤點投票前必須知道的Q＆A

「分裂的國家沒有重量」　蔡英文：不管選舉輸贏都要擁抱對方

特斯拉電動車大亂鬥　「全陣容」無差別PK直線看誰快！

高雄男騎機車「直接左轉」遭撞飛當場死亡　機車噴近百公尺遠

恬娃凱道力挺：我一生國民黨員！看到韓國瑜抹黑才支持蔡英文

3名香港正妹現身韓國瑜選前之夜　齊喊：我們根本沒有這個機會

選前衝刺掃街！　賴清德：太陽出來「韓流」已不足為懼

台東4少不上學相約逃家！　單騎60公里打地舖睡宮廟被警尋獲

范冰冰熱褲一抬腳「蜜大腿全被看光」！　復出N月後「罕見短瀏海」網驚：風格變了

韓國瑜蔡英文今晚決戰高雄　面積比藍3綠4「藍喊50萬、綠說20萬」

中職／統一獅洋投人數無限制　近日將簽大聯盟洋投

1月11日返鄉投票！一張圖看歷屆總統大選投票率…2016年創新低

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

連勝文發文催票：你不用喜歡韓國瑜

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

楊秋興表態挺蔡英文　5理由反韓

獨／王立強、陸商、蔡正元4張對話截圖曝光

專家：蔡正元爆核彈級悲劇　對台體系幾乎崩掉

徐佳瑩選前PO文被出征　何庭歡：只有1450才有言論自由嗎？

「二師兄」顛倒文催票　2天後粉專沒了

投票所3大「違禁品」帶了小心吃官司

陳菊126秒影片逼哭網友：這張選票決定台灣的未來

空拍影片震撼　百萬庶民擠爆凱道挺韓國瑜

苦勸大學兒　挺韓爸寫1460字長文

投票日當天不能做這些事！　中選會：違者最高罰500萬元

「穆罕默德是文盲」韓：不會有第三次世界大戰

更多熱門

相關新聞

歷屆總統大選投票率一次看

歷屆總統大選投票率一次看

2020總統大選即將到來，中選會日前公布第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉人人數，可投總統、副總統人數為1931萬1105人。回顧歷屆總統大選投票率，每年投票率皆逐漸下滑，2016年總統蔡英文雖然獲得689萬多票，但投票率只有66.2％。

嘉市立委選前之夜　圓環分兩區互尬

嘉市立委選前之夜　圓環分兩區互尬

英：分裂的國家沒有重量、不管選舉輸贏都要擁抱對方

英：分裂的國家沒有重量、不管選舉輸贏都要擁抱對方

高金拚連任　山地原立委出新面孔

高金拚連任　山地原立委出新面孔

關鍵字：

投票2020大選2020大選蔡英文2020大選韓國瑜2020大選宋楚瑜

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

300萬人恐放棄投票「恐怖數據出爐」！謝震武嚇傻

連勝文發文催票：你不用喜歡韓國瑜

台大女擋門口拒借廁所　韓粉嗆：妳機Ｘ

謝和弦氣炸反掀Keanna 3罪狀

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

利菁親曝「挺韓國瑜2原因」：錢很重要欸！

2020鼠年運勢大公開：這6生肖最「衰尾」

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

10歲童藏起落架　-50°C缺氧凍死

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

韓粉發威！　專家看挺韓節目收視率傻眼

約女同學逛夜市　他點魚蛋秒惹怒對方

更多

最夯影音

更多
2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個
鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面