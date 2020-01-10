　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘選前表態「不會支持蔡英文」　盼親民黨、民眾黨發揮最大影響力

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼郭台銘。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲郭台銘。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者呂欣玫／台北報導

2020大選鴻海創辦人郭台銘在親民黨、民眾黨雙邊押寶，但選前陸續傳出與台北市長兼民眾黨主席柯文哲「鬧翻」，雙方的選前之夜都不打算出席，總統、政黨票究竟投誰讓外界霧裡看花。在投票日前一天，郭台銘透過臉書表示，總統「不會支持蔡英文」，至於立法院則同時提到親民黨、民眾黨，相信中道勢力未來可以在國會發揮最大的影響力。

郭台銘10日於臉書表示，初選時他提出「鋼索論」，台灣的命運，一端握在華盛頓，一端握在北京，數十年來為了讓台灣維持現狀，戰戰兢兢，此次選舉的過程，把台灣在「鋼索論」下的無奈完全呈現出來，可惜的是對台灣而言最重要的經濟，及內政問題聽不到太多聲音，民生及福祉的討論被邊緣化，族群與社會對立升高，選後希望能被彌平，任何黨派都應認知台灣人民的期待是確保中華民國的民主自由可以持續，台灣的人民可以享受安居樂業的生活，「和平，安定，經濟，未來」，這是他從初選時提出，到現在也堅持的理念。

郭台銘批評，民進黨12月31日在違背程序正義，無視立法院委員會精神，將「反滲透法」在選前直接強勢表決通過，先前「一例一休」修法無視中小企業的困難，又將「公投法」關進鐵籠，「東廠說」迫害政敵及「卡管」欺壓學術自由等，直到小英競總發言人表達若在立院有2/3席次可改國號等，支持統一即是叛國的思想犯理論，「郭台銘反對台獨」，因為不節制的台獨勢力將破壞長年來台灣維持現狀之努力，脫離台灣以經濟手段在世界立足的主軸，他呼籲，本次選舉一定要制衡民進黨一黨獨大，完全執政。

郭台銘強調，自己是永遠的中華民國派，不會違背當時的參選初衷，「不會支持蔡英文」；至於立法院，則希望制衡的力量能導正國會方向，立法以富國利民，民生與經濟法案優先。「親民黨將我的六大政策整合進入政見中，柯市長所帶領的民眾黨相信也會傳承柯市長的廉政風格，我相信中道勢力未來可以在國會發揮最大的影響力。」

郭台銘說，希望不論黨派，尤其是他推薦的不分區立委當選人，一定要頻繁、定期到台灣各地，鄉親所在，或偏鄉之地，和大家吃在一起，活在一起，吃出小吃攤老板美食的酸甜苦辣，感受鄉親們人生的酸甜苦辣，自己應該也要參與這群行走者的隊伍，感受台灣這片土地的酸甜苦辣。

郭台銘指出，除了6大政策之外，許多其它推動的項目他也很關心，例如生產假的延長、新住民的權益、在去年實施的新課綱學習歷程這項目中，如何幫助弱勢家庭的小孩與家中經濟條件好的小孩有著相同的競爭力、如何去跟民間團體請益去完善動保法，讓受虐動物有個收容的醫療中途之家。

郭台銘表示，「希望選後相關不分區立委及區域立委當選後，首先由親民黨產生一個政策小組，邀請其它政黨的立委們參加，所有想參與政治討論或想改變當前政策的民眾都可以下載郭懂APP來跟立委們互動，直接讓民意能反應至國會。」政策小組將全力支持所有民眾反饋回來的建言去修改法案，爭取跨黨派的立委支持，讓所有人能感受到「政治為百姓服務，政治為經濟服務」的好處。

最後，郭台銘強調，希望曾經支持他的人、目前還支持他的人、未來可能支持的人能知道他沒忘記初衷，當「中華民國需要我時，郭台銘永遠都在」，袖手不旁觀，對立法院，你我都可以盡力，1月11日，別忘了去投票，天佑台灣。

其他人也看了這些...

► 3次突襲讓柯文哲陣營炸鍋　民眾黨選前之夜不邀郭台銘
► 柯文哲一家人同台催票重開機　選前之夜聚「眾」不怕沒大咖
► 用生意講政治？賴香伶爆氣嗆郭台銘「適可而止」⋯柯P、館長傻了

還想看更多...

► 柯文哲搶第三大黨！民眾黨行旅廣場辦選前之夜號召萬人上街
時力公布2020不分區名單　「小燈泡」媽媽王婉諭排第3
懶人包／你的政黨票要投給誰？　藍綠+第三勢力不分區立委名單一次看

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
LIVE／選前之夜回防高雄！藍綠決戰南臺灣　韓國瑜夢時代力尬
台北轉兩班車回屏東！北漂哥驚「高鐵滿滿年輕人」　網淚讚：有希
蔡英文台北掃街人潮炸出！從南港到忠孝東路塞爆支持者
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

明星立委／吸票機高嘉瑜來勢洶洶　李彥秀「陸戰」拚連任

選前之夜韓粉衝一波！正妹、萌娃都來了　後台不鬆懈出動防爆犬

雲林海線選區戰況膠著　張嘉郡、蘇治芬一路攻防不休

統促黨不只想統一　還希望恢復聯考制度

選前倒數再表態！黃國昌：總統投給蔡英文「毫無懸念」

選戰倒數全力拉票！連勝文陪李中掃街　台中議員和黃國書站街頭

黃志雄「復仇之戰」逼近！力阻蘇巧慧連任　選前兩人政見一次看

選情分析／吳秉叡「打政績牌」爭取連任！　陳明義「氣勢漸凝結」仍有望翻盤

高雄選前之夜「神秘嘉賓」就是她！將與韓國瑜夫婦一起現身

竹縣第二選區／國會政黨聯盟邱靖雅「挺韓國瑜」拉抬聲勢　威脅藍綠陣營

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

澳洲2少年猛闖火海搶救無尾熊　燒焦的小生命疲憊癱軟在駕駛座

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

生命勇士宣告「癌末都要投票」　1分半影片自白！網：活久一點

心疼韓粉被汙衊「不理性、無腦」　李佳芬：信韓1次也不要被蔡騙2次

明星立委／吸票機高嘉瑜來勢洶洶　李彥秀「陸戰」拚連任

選前之夜韓粉衝一波！正妹、萌娃都來了　後台不鬆懈出動防爆犬

雲林海線選區戰況膠著　張嘉郡、蘇治芬一路攻防不休

統促黨不只想統一　還希望恢復聯考制度

選前倒數再表態！黃國昌：總統投給蔡英文「毫無懸念」

選戰倒數全力拉票！連勝文陪李中掃街　台中議員和黃國書站街頭

黃志雄「復仇之戰」逼近！力阻蘇巧慧連任　選前兩人政見一次看

選情分析／吳秉叡「打政績牌」爭取連任！　陳明義「氣勢漸凝結」仍有望翻盤

高雄選前之夜「神秘嘉賓」就是她！將與韓國瑜夫婦一起現身

竹縣第二選區／國會政黨聯盟邱靖雅「挺韓國瑜」拉抬聲勢　威脅藍綠陣營

嘉義某大學女研究生5樓墜地亡！同學目睹驚嚇...校方啟動急性減壓輔導

陸醫院推「看病先安檢」　防醫師被砍「首日搜出10多把刀」

中職／宇宙邦撒錢組最強洋投　目標直指總冠軍

朱鎮模手機資料「遭駭客盜取勒索」！　與大咖好友「超私密對話外流」網瘋傳

華晨宇被曝熱戀中！　跟張碧晨「同款大衣、戒指、帽子」全曝光…粉絲反擊

議員當「婚宴蟑螂」！不請自來「包2000帶7人」吃一桌　新郎氣炸喊告

陳立農教鄧紫棋講台語「你是我的愛」　小奶音萌翻粉絲！

華聞快遞／助力新興產業發展！重慶兩江新區設立百億元級基金群

明星立委／吸票機高嘉瑜來勢洶洶　李彥秀「陸戰」拚連任

韓國修法　允許性暴力受害者擴大申請刪除非法拍攝影像

政治熱門新聞

連勝文發文催票：你不用喜歡韓國瑜

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

楊秋興表態挺蔡英文　5理由反韓

影／蔡英文＋賴清德台北掃街人潮炸出！

獨／王立強、陸商、蔡正元4張對話截圖曝光

專家：蔡正元爆核彈級悲劇　對台體系幾乎崩掉

徐佳瑩選前PO文被出征　何庭歡：只有1450才有言論自由嗎？

「二師兄」顛倒文催票　2天後粉專沒了

陳菊126秒影片逼哭網友：這張選票決定台灣的未來

投票所3大「違禁品」帶了小心吃官司

空拍影片震撼　百萬庶民擠爆凱道挺韓國瑜

「綠椅」多到嚇人！蔡英文鳳山造勢拚20萬人

苦勸大學兒　挺韓爸寫1460字長文

更多熱門

相關新聞

投票日禁競選或助選　違者罰鍰50萬起跳

投票日禁競選或助選　違者罰鍰50萬起跳

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉將在11日舉行投票，投票時間自上午8時至下午4時，投票當天更不得有任何競選或助選活動。

高雄藍綠大對決　保三警犬隊出動

高雄藍綠大對決　保三警犬隊出動

想想新竹市改變　鄭宏輝：棄高保輝

想想新竹市改變　鄭宏輝：棄高保輝

影／蔡英文＋賴清德台北掃街人潮炸出！

影／蔡英文＋賴清德台北掃街人潮炸出！

關鍵字：

郭台銘2020大選2020大選蔡英文親民黨民眾黨

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

300萬人恐放棄投票「恐怖數據出爐」！謝震武嚇傻

連勝文發文催票：你不用喜歡韓國瑜

台大女擋門口拒借廁所　韓粉嗆：妳機Ｘ

謝和弦氣炸反掀Keanna 3罪狀

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

利菁親曝「挺韓國瑜2原因」：錢很重要欸！

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

2020鼠年運勢大公開：這6生肖最「衰尾」

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

韓粉發威！　專家看挺韓節目收視率傻眼

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

10歲童藏起落架　-50°C缺氧凍死

約女同學逛夜市　他點魚蛋秒惹怒對方

更多

最夯影音

更多
2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個
鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面