郭台銘選前表態「不會支持蔡英文」　盼親民黨、民眾黨發揮最大影響力

▲郭台銘。（圖／翻攝郭台銘臉書）



記者呂欣玫／台北報導

2020大選鴻海創辦人郭台銘在親民黨、民眾黨雙邊押寶，但選前陸續傳出與台北市長兼民眾黨主席柯文哲「鬧翻」，雙方的選前之夜都不打算出席，總統、政黨票究竟投誰讓外界霧裡看花。在投票日前一天，郭台銘透過臉書表示，總統「不會支持蔡英文」，至於立法院則同時提到親民黨、民眾黨，相信中道勢力未來可以在國會發揮最大的影響力。

郭台銘10日於臉書表示，初選時他提出「鋼索論」，台灣的命運，一端握在華盛頓，一端握在北京，數十年來為了讓台灣維持現狀，戰戰兢兢，此次選舉的過程，把台灣在「鋼索論」下的無奈完全呈現出來，可惜的是對台灣而言最重要的經濟，及內政問題聽不到太多聲音，民生及福祉的討論被邊緣化，族群與社會對立升高，選後希望能被彌平，任何黨派都應認知台灣人民的期待是確保中華民國的民主自由可以持續，台灣的人民可以享受安居樂業的生活，「和平，安定，經濟，未來」，這是他從初選時提出，到現在也堅持的理念。

郭台銘批評，民進黨12月31日在違背程序正義，無視立法院委員會精神，將「反滲透法」在選前直接強勢表決通過，先前「一例一休」修法無視中小企業的困難，又將「公投法」關進鐵籠，「東廠說」迫害政敵及「卡管」欺壓學術自由等，直到小英競總發言人表達若在立院有2/3席次可改國號等，支持統一即是叛國的思想犯理論，「郭台銘反對台獨」，因為不節制的台獨勢力將破壞長年來台灣維持現狀之努力，脫離台灣以經濟手段在世界立足的主軸，他呼籲，本次選舉一定要制衡民進黨一黨獨大，完全執政。

郭台銘強調，自己是永遠的中華民國派，不會違背當時的參選初衷，「不會支持蔡英文」；至於立法院，則希望制衡的力量能導正國會方向，立法以富國利民，民生與經濟法案優先。「親民黨將我的六大政策整合進入政見中，柯市長所帶領的民眾黨相信也會傳承柯市長的廉政風格，我相信中道勢力未來可以在國會發揮最大的影響力。」

郭台銘說，希望不論黨派，尤其是他推薦的不分區立委當選人，一定要頻繁、定期到台灣各地，鄉親所在，或偏鄉之地，和大家吃在一起，活在一起，吃出小吃攤老板美食的酸甜苦辣，感受鄉親們人生的酸甜苦辣，自己應該也要參與這群行走者的隊伍，感受台灣這片土地的酸甜苦辣。

郭台銘指出，除了6大政策之外，許多其它推動的項目他也很關心，例如生產假的延長、新住民的權益、在去年實施的新課綱學習歷程這項目中，如何幫助弱勢家庭的小孩與家中經濟條件好的小孩有著相同的競爭力、如何去跟民間團體請益去完善動保法，讓受虐動物有個收容的醫療中途之家。

郭台銘表示，「希望選後相關不分區立委及區域立委當選後，首先由親民黨產生一個政策小組，邀請其它政黨的立委們參加，所有想參與政治討論或想改變當前政策的民眾都可以下載郭懂APP來跟立委們互動，直接讓民意能反應至國會。」政策小組將全力支持所有民眾反饋回來的建言去修改法案，爭取跨黨派的立委支持，讓所有人能感受到「政治為百姓服務，政治為經濟服務」的好處。

最後，郭台銘強調，希望曾經支持他的人、目前還支持他的人、未來可能支持的人能知道他沒忘記初衷，當「中華民國需要我時，郭台銘永遠都在」，袖手不旁觀，對立法院，你我都可以盡力，1月11日，別忘了去投票，天佑台灣。

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