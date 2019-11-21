快訊／新黨不分區名單出爐！邱毅排第1　王炳忠、林明正、楊世光入列

▲新黨公布不分區立委提名名單記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

繼時代力量、民進黨、國民黨、台灣民眾黨等政黨公布不分區立委名單後，新黨21日上午10點於中央黨部召開記者會，正式公佈新黨2020不分區立委名單，由前立委邱毅排名第1，包括新黨發言人王炳忠、新黨文宣委員會副主委林明正、新黨前總統參選人楊世光等青年軍都列入名單中。

邱毅日前宣布退出國民黨不分區，隨即發出「自動退出不分區」聲明，並稱「我將在其它戰場，繼續痛打邪惡污穢的勢力」，也持續堅持我人生的信念，用我信仰的方法去愛台灣。甫宣布退出國民黨不分區名單，如今入名列新黨不分區名單第1名也引發外界關注。

▲新黨黨主席郁慕明。（圖／記者黃克翔攝）



新黨21日召開記者會，由黨主席郁慕明親自公布2020不分區立委名單，邱毅也帶領所有新黨不分區立委被提名人出席記者會，向社會大眾介紹新黨此次參與不分區立委選舉的訴求、特色及人選。記者會結束後，一行人將前往中選會正式登記。

根據新黨公布之不分區名單，由邱毅排名第1，第2到10名分別為律師陳麗玲、藥師沈采穎、新黨發言人王炳忠、大陸來台新住民賀樺、新黨文宣委員會副主委林明正、毒物學博士黃乃芸、牙醫龐文楚、新黨副秘書長郝永瑞、新黨2020總統選舉被連署人楊世光。

王炳忠表示，由於國民黨這次的不分區名單，不太能讓支持者滿意，新黨的這份名單可以成為藍營支持者不滿的出口；因此期望這次在政黨票的獲得上，能以5%為標準，目標衝到8%以上。

▲新黨不分區名單。（圖／記者林銘翰攝）



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