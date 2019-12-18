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藍綠橘鐵粉看過來！「總統＋政黨」號次配對出爐：②⑨、③⑭、①③

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▲▼宋楚瑜、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

▲宋楚瑜、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／綜合報導

繼2020總統大選號次日前完成抽籤後，立委、政黨票號次在18日也都全部出爐。在此次總統大選中，有推薦候選人的政黨為國民黨、民進黨、親民黨，綜合抽籤的結果，藍綠橘的鐵粉們，如果要支持所屬政黨的總統候選人與政黨票，必須要記牢兩組號碼。

蔡英文③  民進黨政黨票⑭

中選會12月9日上午舉行第15任總統、副總統選舉候選人號次抽籤，蔡英文因有國務公務行程，派副手賴清德代表抽籤。賴清德抽出「3號」，並喊出口號「三張選票顧台灣」。蔡英文事後受訪表示，自己參與3次總統大選，1號、2號、3號都抽過，不管抽到哪個號碼都會全力以赴，讓選舉順利進行。

在政黨票方面，根據中選會公告，共有19個政黨要搶34個不分區席次，而區域立委多達410人參選要搶79個席次。中選會12月18日上午舉行政黨不分區號次抽籤。

民進黨由副秘書長林飛帆代表抽籤，抽中「14號」，他率領黨內青年部齊喊口號「護國會保台灣、票投14實在做事，民進黨望你支持！」

林飛帆強調，民進黨過去三年努力做事，是國人最佳選擇，懇請國人繼續支持，讓蔡政府的政策延續，讓台灣持續壯大，抵抗來自中國大陸各方面的壓力。

▲▼民進黨總統候選人票號次3號、政黨票號次14號。（圖／翻攝自民進黨臉書）

▲蔡英文3號，民進黨政黨票14號。（圖／翻攝自民進黨臉書）

韓國瑜②  國民黨政黨票⑨

在總統號次抽籤當天，國民黨是由正副總統候選人韓國瑜、張善政親自出席，並抽到「2號」。韓國瑜在中選會樓下受訪表示，抽到2號代表發出兩支穿雲箭，分別為台灣安全、人民有錢。

當時，韓國瑜更當著媒體鏡頭前，牽著張善政的手高歌一曲，他改編已故歌手鄧麗君的名曲「採紅菱」，其改編歌詞為「我們倆牽著手啊選總統！啊選總統！得啊得台灣安全！得啊得人民有錢！就好像是倆兄弟呀，為人民呀，我倆一條心！」

至於政黨票號次，國民黨則是由黨團總召曾銘宗代表抽籤，並由不分區立委候選人吳怡玎、陳以信以及青年部主任蕭敬嚴陪同。曾銘宗抽中「9號」後表示，國民黨抽到9號，代表「國民黨護衛國家長治久安、長長久久」，並喊出「九號國民黨，就是國民黨，長治久安國民黨，請投九號國民黨」。

▲▼國民黨總統候選人號次為2號。（圖／翻攝自國民黨臉書）

▲（圖／翻攝自國民黨臉書）

▲▼國民黨政黨票號次為9號。（圖／翻攝自國民黨臉書）

▲國民黨政黨票9號。（圖／翻攝自國民黨臉書）

宋楚瑜①  親民黨政黨票③

第五度參與總統選舉的親民黨主席宋楚瑜，在總統號次抽籤當天，是由親民黨立委李鴻鈞代為抽到「1號」。

李鴻鈞當時也指出，長期以來台灣被藍綠綁架，這次抽到1號，除了是宋楚瑜跟副手余湘的組合外，主要的意義是推倒藍綠高強，中華民國第一，中華民國人民第一，台灣人民第一，自由民主第一，希望藉由這次把人民擺中間，把人民擺第一。

此次攸關不分區立委的政黨號次抽籤，同樣也是由李鴻鈞代表抽籤。李鴻鈞在抽中「3號」後表示，民進黨第九屆完全執政，看到的卻是國會暴力，這次政黨票抽到3號，代表第三勢力的結合，代表第三勢力的崛起。

除了喊出「第三勢力，國會關鍵」的口號之外，李鴻鈞強調，親民黨在國會扮演關鍵力量，「左拉民進黨、右拉國民黨，我們是中間的力量」。

▲▼親民黨總統候選人票號次1號、政黨票號次為3號。（圖／翻攝自親民黨臉書）

▲宋楚瑜1號、政黨票3號。（圖／翻攝自親民黨臉書）

四場正副總統政見會時程

另一方面，根據根據中央選舉委員會會議紀，第15任正副總統電視政見會時程已經確定，總統候選人有3場，副總統候選人1場。第一場將於12月18日晚間7時在華視登場，蔡英文、韓國瑜與宋楚瑜首度正面交鋒。唯一一場副總統候選人電視政見發表會，20日晚間7時在公視播出，賴清德、張善政、余湘正面對決。第二場總統政見發表會25日下午2時在中視；第三場總統政見會則在27日晚間七時登場，在台視播出。

針對2020總統大選電視辯論事宜，三位總統候選人陣營代表18日協商，總統候選人電視辯論，訂於12月29日下午兩點，在公視舉行。該辯論會流程分四個階段，包括申論、媒體提問、交互詰問、結論。候選人發言順序，經抽籤後依序為韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文。由四報一社代表媒體提問。主持人為公視新聞部製作人兼「公視有話好說」主持人陳信聰。

政黨號次抽籤結果：
①合一行動聯盟
②中華民國統一促進黨
③親民黨
④安定力量
⑤台灣基進
⑥時代力量
⑦新黨
⑧喜樂島聯盟
⑨中國國民黨
⑩一邊一國行動黨
⑪勞動黨
⑫綠黨
⑬宗教聯盟
⑭民主進步黨
⑮台灣民眾黨
⑯台灣維新
⑰台澎黨
⑱國會政黨聯盟
⑲台灣團結聯盟

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