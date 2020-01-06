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懶人包／2020大選投票必知5件事　一張圖秒懂「有效票」跟廢票

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▲▼第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治。（圖／記者李毓康攝）

▲第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

本周六（11日）就是2020大選投票日，許多民眾已經陸續收到選舉公報。投票日當天需要注意的事情，你都準備好了嗎？大小政黨為何在最後關頭都在力催「政黨票」？《ETtoday新聞雲》整理以下5項投票須知，提供網友們快速瞭解，同時也製作了示意圖，讓選民們清楚在投票圈選時，所謂「有效票」與廢票的判別位置。

2020大選「第15任總統、副總統及第10屆立法選舉」投開票在今年在1月11日登場，只要是「中華民國國民」、「年滿20歲以上者」、「居住達6個月以上可以投總統和副總統票、立委及政黨票（居住達4個月以上可投立委及政黨票）」、「未受監護宣告」等民眾，就會拿到3張選票，分別為「總統、副總統」、「區域立委」、「政黨票」。

一、什麼是政黨票？

除了總統大選受到矚目之外，此次選舉也有不少小黨力搶「政黨票」，以攻佔不分區立委席次。目前國會113席立委總席次中，不分區占了34席，依照選罷法規定，「政黨票」得票比率達5%以上政黨，可參與分配這34席。此次立委選舉共有19個政黨、216位不分區立委候選人，雙雙創下新高。

► 懶人包／你的政黨票要投給誰？　藍綠+第三勢力不分區立委名單一次看

二、投票記得帶「三寶」

2020大選投票時間為1月11日上午8點至下午4點，投票地點依各縣市選委會公告之各投票所；投票時記得攜帶「國民身分證」、「印章」、「投票通知單」等「三寶」。

 三、蓋章別蓋錯

投票蓋章時，務必確認使用「選舉章」，蓋在正確的位置上才會被認定為有效票。

 根據中選會的有效票與無效票之認定圖例，有效票必須使用選舉章來蓋，不管是蓋在該候選人號次上、圖像上、名字上，或者擦邊蓋在候選人的格子旁邊，「能辨為圈選何組或何人或何政黨者，應屬有效票」

無效票的部分，在選票上出現「同時圈選兩組或兩個候選人或政黨以上者，應屬無效票」，還有，若選舉章蓋的位置跑出格子，又同時壓線蓋到兩個候選人的框線，無法辨識投給誰，也算無效票；其他像是拿私章蓋票、手印蓋票、在選票上簽名、塗改，或選票上同時出現選舉章跟其他圖示，都會被判別為「無效票」。

▲▼一張圖秒懂有效票跟廢票。（圖／記者李帛窈 整理製表）

▲一張圖秒懂有效票跟廢票。（圖／記者李帛窈 整理製表，點圖放大）

四、投票當日禁止助選行為

中選會提醒，自109年1月1日00時00分起，至1月11日下午4時止，不得以任何方式，發布與候選人或選舉有關之民調資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。投票日當天零時起，也不得透過社群媒體或任何方式，為候選人或政黨助選及宣傳，違反者處以50萬以上，500萬元以下罰鍰。

此外，由於投票日當天不得從事競選或助選的活動，因此國民黨所推出的「鋼鐵H飛行夾克」，以及民進黨推出的「護國保台」飛行夾克，都被視為助選活動，因此在投票當日「不得穿著」。不過，如果是穿著「單純國旗裝」，不在現行法律規範中，因此是允許穿著單純國旗裝，但不得對他人投票進行干擾，或是有其他助選的行為。

▲▼藍綠都推出飛行夾克。（圖／翻攝民進黨臉書、韓國瑜臉書）

▲藍綠都推出飛行夾克。（圖／翻攝民進黨臉書、韓國瑜臉書）

五、禁帶手機入投票所

許多人在等待投票前都習慣拿出手機滑一下，但依選罷法規定，不得攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，觸法者可能會判處一年以下有期徒刑、拘役，或科新台幣3萬元以下罰金。因此為避免荷包失血，入投票所前先放下手機，讓眼睛休息一下吧！

六都區域立委名單...

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▲▼2020總統、立委大選投票須知。（圖／翻攝自中選會臉書粉專）

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