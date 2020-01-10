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競選活動只到今晚10點　小心！投票日「犯規」代價最高500萬

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▲競選活動今晚10點全部結束　小心！投票日「犯規」代價最高500萬。（圖／新竹市選委會提供）

▲市選委會陳主任委員視察各區選務準備工作，呼籲市民朋友把握神聖選票，踴躍投票。（圖／新竹市選委會提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市選舉委員會主任委員陳章賢及選監小組召集人黃錦能，偕同總幹事賴榮光、顧問鄧學鑫等選務人員於10日上午前往新竹市三區選務作業中心視察各投開票所主任管理員及主任監察員點、驗票作業及各項選前準備事宜。陳主任委員提醒所有選務工作同仁務必依法行政，秉持公平公正原則，小心謹慎，達到零錯誤、零缺點，將此次選舉工作圓滿順利達成。

▲競選活動今晚10點全部結束　小心！投票日「犯規」代價最高500萬。（圖／新竹市選委會提供）

▲市選委會再次呼籲選民於1月11日(星期六)上午8時至下午4時攜帶國民身分證、印章及投票通知單前往戶籍所在之指定投開票所，投下您神聖的一票！

三區選務作業中心工作人員已準備就緒，11日投票日當天一早6時30分前即至現場就定位，等待各投開票所主管及主監前來領票，展開各項選務工作。

市選委會表示，依總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法規定，競選活動至10日晚上10時必須停止，選罷法對於政府機關、選舉人、候選人及媒體都有相關規範，請大家務必遵守，避免觸法。投票當日政黨及任何人不得從事競選或助選活動，違者最高可處500萬元。

市選委會再次呼籲選民於1月11日(星期六)上午8時至下午4時攜帶國民身分證、印章及投票通知單前往戶籍所在之指定投開票所，投下您神聖的一票！若遺失投票通知單，市民可至中選會網站(https://www.cec.gov.tw/)查詢所轄的投開票所地點，前往投票。

本次選舉可領取總統副總統、區域或原住民立法委員及政黨票共3張選票，請市民領取選票時特別注意，也再次提醒民眾注意選舉投票相關規定，並且珍惜手中選票，審慎選出您心目中理想的政黨及候選人。

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