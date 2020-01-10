1/11投票日零時起在社群媒體禁做這些事　中選會提醒：違者最高罰500萬元

▲第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練。（圖／記者李毓康攝）



記者呂欣玫／綜合報導

明天（1月11日）就是2020總統與立委選舉，中選會提醒，投票日當天零時起，不得透過社群媒體或任何方式，為候選人或政黨助選及宣傳，「違反者處以新台幣50萬以上500萬元以下罰鍰」，由於投票日當天不得從事競選或助選的活動，因此，國民黨所推出的「鋼鐵H飛行夾克」，以及民進黨推出的「護國保台」飛行夾克，都被視為助選活動，在投票當日「不得穿著」。

中選會指出，自1月1日零時起至11日下午4時止，不得以任何方式，發布與候選人或選舉有關之民調資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述，而投票日當天零時起，也不得透過社群媒體或任何方式，為候選人或政黨助選及宣傳，違反者處以新台幣50萬以上500萬元以下罰鍰。

中選會表示，總統副總統選舉罷免法第52條第2項及公職人員選舉罷免法第53條第2項均規定，政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述，呼籲政黨、候選人、民調機構、所有媒體及民眾，都應該遵守選罷法之規定。

此外，由於投票日當天不得從事競選或助選的活動，因此國民黨所推出的「鋼鐵H飛行夾克」，以及民進黨推出的「護國保台」飛行夾克，都被視為助選活動，因此在投票當日「不得穿著」。不過，如果是穿著「單純國旗裝」，不在現行法律規範中，因此是允許穿著單純國旗裝，但不得對他人投票進行干擾，或是有其他助選的行為。