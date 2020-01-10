蔡英文鳳山造勢…香港學生組團採訪　台灣正妹女大生喊：政治人人要關心！

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

2020總統大選倒數最後一天！民進黨總統候選人蔡英文10日在高雄競選總部前盛大舉辦「選前之夜」，《ETtoday新聞雲》記者在現場就找到4名特地到台灣採訪選舉活動的香港大學生，以及一位爸爸帶著就讀大學的女兒見習「政治」。

▲選前之夜！蔡英文、賴清德高雄鳳山舉辦造勢活動。（圖／記者吳奕靖攝）

蔡英文10日在高雄鳳山舉辦選前之夜造勢，活動尚未開始，周邊陸續有支持者到場。《ETtoday新聞雲》記者找到4名來自香港的大學生，他們出示自己的採訪證，表明自己是學生記者，特地到台灣採訪總統大選。

▲香港仁聞大學學生記者到台灣採訪總統選舉。（圖／記者吳奕靖攝）

記者詢問，如何看待這次的總統選舉？香港學生表示：「台灣總統大選是非常特別的事情，可以來這邊見證總統的產生。」另名女學生則指出：「因為香港不會有造勢大會，這裡氣氛很好。」也有女學生表示自己的看法：「小英應該會贏吧！因為香港事件影響很多年輕人也想投票，應該會有很多人投給她。」並透露有30多人從香港一起來採訪，預計會待4天。

▲香港女大生出示記者證。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄一位爸爸帶著18歲女兒參加造勢活動。（圖／記者吳奕靖攝）

現場也有一位爸爸帶著女兒參加造勢活動，雖然女兒僅18歲剛上大學，還沒有投票權，不過女大生表示：「年輕人應該要站出來！感覺她（蔡英文）是真正有在為台灣人民著想的候選人。」而爸爸在旁表示：「她（女兒）是未來的主人翁，所以先帶她來見習。」並強調：「政治人人要關心呀！」

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