6歲以下兒童禁入！　投票所3大「違禁品」帶了小心吃官司

▲3大「違禁品」禁止帶入投票所。（圖／記者李毓康攝）



記者呂欣玫／綜合報導

明天（1月11日）就是2020總統與立委選舉，除了「投票3寶」身分證、印章、投票通知單要帶齊外，還有3大不可帶入投票所的違禁品要注意，包括手機、印有候選人號次或政黨的衣物，6歲以下的幼兒也不能陪同家長進入投票所。

中選會表示，投票日當天千萬不可以將手機攜帶入投票所，觸法者可能會判處一年以下有期徒刑、拘役，或科新台幣3萬元以下罰金。

由於投票日當天零時起，不得透過社群媒體或任何方式，為候選人或政黨助選及宣傳，因此國民黨所推出的「鋼鐵H飛行夾克」，以及民進黨推出的「護國保台」飛行夾克，都被視為助選活動，在投票當日「不得穿著」，違反者處以新台幣50萬以上500萬元以下罰鍰。不過，如果是穿著「單純國旗裝」，不在現行法律規範中，但不得對他人投票進行干擾，或是有其他助選的行為。

時力議員林于凱也提醒，今年2020的大選投票，「6歲以下的幼兒仍然不能陪同家長進入投票所」，即便中選會已於2017年底提出《公職人員選舉罷免法》修正條文第57條草案，增列選舉人照顧之6歲以下兒童得進入投票所的規定，然而，草案從2017年底提出、送進立法院後，即使在委員會討論了非常多次，但終究到現在還沒完成修法程序。

另外，2020大選投票時間為1月11日上午8點至下午4點，投票地點依各縣市選委會公告之各投票所，投票時記得攜帶「國民身分證」、「印章」、「投票通知單」等「三寶」，但若沒有印章及投票通知單也無妨，記得一定要帶上「國民身分證」即可。

▲投票「三寶」，印章、身分證、投票通知單。（示意圖／記者袁茵攝）



內政部提醒，若今天才發現找不到「身分證」，現在還來得及補辦！「最遲在週五（10日）上班時間，攜帶戶口名簿或其他身分證明文件正本、印章、1張相片及200元規費，至任何一間戶政事務所申請國民身分證補發，當場就可補領到。」

其他人也看了這些...

懶人包／2020大選投票必知5件事 一張圖秒懂「有效票」跟廢票