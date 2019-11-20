【完整名單】親民黨不分區正式出爐！滕西華1、宣明智3、劉宥彤4

記者徐政璿／台北報導

親民黨主席、總統候選人宋楚瑜20日親自宣布不分區立委提名名單，不分區首位是身心障礙者聯盟秘書長滕西華，親民黨立委李鴻鈞排名第二名，由鴻海集團創辦人郭台銘力薦的聯電榮譽副董事長宣明智排在第三名，永齡基金會執行長劉宥彤排進第四名。

▲親民黨不分區名單。（圖／親民黨提供，點圖放大）



據指出，原本宋楚瑜有意要將親民黨立委李鴻鈞排在首位，但這次的主軸強調「跳脫藍綠」，眼看國民黨爆發不分區之亂，民進黨的不分區則是有滿滿派系的影子，宋楚瑜決定將不分區第一位排給由宋楚瑜副手余湘推薦的專業人士，被宋楚瑜稱為「國寶」的李鴻鈞改排至第二名。

親民黨人士透露，2016年大選，親民黨獲得79萬張政黨票，得票率近7%，拿下3席不分區，若2020年大選的得票率以平盤作收，因不分區立委中有1/2女性比例規定，就算也只拿下3席，劉宥彤仍能以遞補的方式取代宣明智獲得立委席次，因此「郭家軍」無論如何都在安全名單中。

▲聯電榮譽副董宣明智進親民黨不分區。（圖／ETtoday資料照）

▼親民黨公布不分區立委名單。（圖／記者林敬旻攝）



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