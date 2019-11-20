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懶人包／你的政黨票要投給誰？　藍綠+第三勢力不分區立委名單一次看

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼賴香伶、黃瀞瑩、滕西華、宣明智、劉宥彤。（合成圖／ETtoday攝影中心）

▲賴香伶、黃瀞瑩、滕西華、宣明智、劉宥彤。（合成圖／ETtoday攝影中心）

【11月20日更新　親民黨不分區立委名單】

政治中心／綜合報導

2020立委大選只剩不到2個月的時間，藍綠兩大黨都引爆「不分區之亂」，民進黨歷經各派系喬不攏爭議後，終於在14日晚間確定名單，國民黨則是在15日舉辦臨時中常會更改名單，16日經中央委員會投票後，確定刷掉前陸委會副主委張顯耀。根據ETtoday新聞雲最新民調顯示，民眾傾向投的不分區政黨票對象依序為國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量等，19、20日民眾黨、親民黨也公布了不分區名單。這些政黨不分區立委名單如下。

●民進黨不分區立委名單：
1.吳玉琴（立委）
2.洪申翰（綠色公民行動聯盟副秘書長）
3.范雲（社民黨前召集人）
4.羅美玲（南投縣議員）
5.邱泰源（立委）
6.周春米（立委）
7.游錫堃（行政院前院長）
8.柯建銘（民進黨立法院黨團總召）
9.管碧玲（立委）
10.莊瑞雄（立委）
11.沈發惠（前立委）
12.林楚茵（主播）
13.施義芳（立委）
14.游萬豐（前世界台灣商會聯合會總會長）
15.歐蜜・偉浪（台灣原住民族部落行動聯盟秘書長）
16.湯蕙禎（桃園市政府民政局長、桃園市客家文化基金會董事）
17.陳靜敏（立委）
18.黃奕睿（會計師公會全聯會理事長）
19.許忠富（前雲林縣麥寮鄉長）
20.張菊芳（法扶基金會董事、律師）
21.呂建德（中正大學社會福利系教授）
22.陳培瑜（兒童閱讀教育推廣教師）
23.顏聖冠（前台北市議員）
24.李淑芬（礁溪鄉農會績優總幹事）
25.柯富揚（中醫師公會全聯會理事長）
26.黃金舜（藥師公會全聯會理事長）
27.林愛龍（台灣海洋保育與漁業永續基金會執行長）
28.董建宏（前台灣勞工陣線協會理事長）
29.林世嘉（醫界聯盟基金會執行長，前立委）
30.黃帝穎（永社理事、律師）
31.趙心瑜（民進黨台北市黨部執行長）
32.蔣念祖（台北市婦女新知協會理事長）
33.楊聰榮（台灣新住民人權協會理事長）
34.楊懿珊（民進黨新聞部主任、台中市政府前文化局主秘）

●國民黨不分區立委名單：
1.曾銘宗（立委）
2.葉毓蘭（前警大教授）
3.李貴敏（前立委）
4.吳斯懷（退將）
5.鄭麗文（前立委）
6.林文瑞（全國農田水利會長）
7.廖婉汝（屏東縣黨部主委）
8.翁重鈞（前立委）
9.吳怡玎（高盛集團前總裁）
10.陳以信（前總統府發言人）
11.張育美（中常委）
12.李德維（中常委）
13.溫玉霞（台商）
14.吳敦義（國民黨主席）
15.謝龍介（台南市議員）
16.車宜靜（救國團主任葛永光的妻子）
17.牛春茹（國民黨全國黨代表）
18.范成連（中常委）
19.李玉蟬（心理諮商師）
20.曾文培（中常委）
21.王桂芸（前台北榮總護理部主任）
22.謝瀛華（台北醫學大學附設醫院家醫科醫師）
23.侯佳齡（中常委）
24.耿繼文（中華民國退休警察協會總會長）
25.邱素蘭（會計師）
26.王裕文（台灣勞工總工會理事長）
27.李惠蘭（台北市學校教育產業工會理事長）
28.張智倫（前立委張慶忠之子、會計師）
29.史雪燕（中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長）
30.連元章（世界華商經貿聯誼總會創會會長）
31.許謹如（懷寧國際醫控公司國際醫療部長）
32.黃璉華（中國醫藥大學護理系教授）
33.林有志（國民黨組發會主委）

●時代力量不分區立委名單：
1.陳椒華（台灣水資源保育聯盟理事長）
2.邱顯智（前時代力量黨主席）
3.王婉諭（小燈泡媽媽）
4.黃國昌（立委）
5.翟本喬（前台北市政顧問）
6.關心羚（獸醫）
7.王幗英（台灣會計師金控副總）
8.陳永興（民報發起人）
9.吳佩芸（時代力量秘書長）
10.白卿芬（台灣經濟研究院負研究員）
11.趙芸菁（在地文創家）
12.詹智鈞（屏東基督教醫院神經內科主任）

●台灣民眾黨不分區立委名單
1.賴香伶（台北市勞動局長）
2.張其祿（國立中山大學政治經濟系特聘教授兼社會科學院院長）
3.高虹安（鴻海科技集團工業大數據辦公室主任）
4.邱臣遠（世界台商總會青商會秘書長）
5.蔡壁如（台北市府顧問）
6.楊博宇（十大傑出青年／建築師）
7.吳欣盈（新光人壽慈善基金會執行長）
8.詹翔欽（獨臂青農／翔琪檸檬茶創辦人）
9.陳琬惠（社團法人台灣公益團體自律聯盟秘書長）
10.林國成（台北市議員／臺北市總工會理事長）
11.孫智麗（財經專家）
12.楊弘仁（桃園敏盛醫療集團執行長）
13.黃瀞瑩（台北市府副發言人）
14.馮啟彥（苗栗大千綜合醫院外科部主任）
15.江惠儀（中華電信工程師）
16.羅義興（台北市立大學理學院院長）
17.陳思宇（台北市政府前觀傳局長）
18.魏安國（立法院預算中心副研究員）
19.李思慧（職業護理師）
20.傅郁揚（通霄鎮民代表）
21.何容君（台北醫學大學口腔衛生學系助理教授）
22.端木正（精華會計師事務所會計師）
23.陳安芃（工業技術研究院研究員）
24.何松穎（台北市立聯合醫院家庭醫學科主治醫師）
25.周思廷（北大法學碩士）
26.李家齊（花旗銀行襄理）
27.吳靜怡（藝世代有限公司負責人/嘉基文創有限公司總經理）
28.張學翰（音樂製作人）
29.周芳如（臺灣室內樂藝術推廣協會行政總監）

●親民黨不分區名單
1.滕西華（身心障礙聯盟秘書長）
2.李鴻鈞（親民黨立法委員）
3.宣明智（聯華電子榮譽副董事長）
4.劉宥彤（永齡基金會執行長）
5.陳怡潔（親民黨立法委員）
6.張碩文（親民黨組織部主任）
7.施壽全（前馬偕醫院院長）
8.李海同（青溪總會指導顧問）
9.蔡沁瑜（永齡基金會副執行長）
10.高瀚（德國音樂博士／原住民）
11.游文人（中華大學講座教授）
12.陳秀玲（楊梅區陳姓婦女宗親會理事長）
13.黃文卿（中華民國旅行品保協會理事）
14.李本玠（大道旅行社董事長）
15.黎淑慧（明新科技大學副教授兼多元族群文化中心主任）
16.彭瓊芳（台北市生物技術服務業商業同業公會榮譽理事長）
17.劉宗夏（文字工作與金融投資／青年代表）
18.林昊宜（原住民青年代表）
19.趙偉伶（義守大學行銷管理講師）
20.蕭涵方（信榮整合行銷有限公司董事長）
21.陳一夫（廣先堂生技製藥總經理）
22.吳方宜（國際人道救援組織志工）

●綠黨不分區立委名單：
1.鄧惠文（醫師）
2.高成炎（綠黨創黨召集人）
3.王浩宇（桃園市議員）
4.李菁琪（律師）
5.張佑輔（台灣農業讚創辦人）

●台灣基進黨不分區立委名單：
1.成令方（前高醫性別所教授）
2.陳奕齊（台灣基進主席）
3.空白
4.吳欣岱（血管外科醫師）
5.陳冠榮（高雄氣爆自救會會長、醫師）
6.何澄輝（「外國代理人法」起草人）
7.李雨蓁（台灣基進組織部主任）

●國會政黨聯盟不分區立委名單：
1.徐欣瑩
2.張宗傑
3.王靜亞
4.陳漢洲
5.李宗芹
6.余艇

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