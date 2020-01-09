獨／王立強、陸商、蔡正元4張對話截圖曝光：談好條件會幫落實

▲中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）



記者陶本和／台北報導

針對自稱共諜的王立強遭到中國大陸孫姓商人（為孫天群），以及國民黨副秘書長蔡正元，利誘甚至死亡威脅一事，澳洲警方已向媒體證實，並展開調查。至於有關他們與王立強的對話，《ETtoday新聞雲》獨家取得他們4張對話截圖。

先前沸沸揚揚的「王立強共諜案」事件，澳洲媒體《雪梨先驅晨報》8日踢爆，自稱是中國大陸間諜的王立強，遭到國民黨副秘書長蔡正元聯合一名孫姓大陸商人提供捏造民進黨收買他的「劇本」，甚至死亡恐嚇，要求王立強撤回其說法。

根據澳洲熟悉內情人士提供4張對話截圖，其中3張，是孫姓商人與王立強的對話。孫姓商人於凌晨發送訊息向王立強問好，並說明兩人在上海有見過面，也詢問是否方便視訊通話，認為有些事情當面說清楚會比較好；不過王立強回應，「小孩在睡覺，不好意思」。

接著這位孫姓陸商表示，自己是受國民黨委託，再次追問何時方便，而王立強回覆「明天吧，不好意思因為澳洲1點了」。接著，孫姓陸商表示，如果談妥，所有事情都由國民黨中央負責處理，他也強調「蔡正元是國民黨中央副秘書長，一定會給你幫助」。

王立強則回覆，「好的，感謝孫總，明天安頓好小孩後聯繫」；該孫姓商人則回，「你與國民黨談好條件，我會幫你跟進落實，晚安」。

另一張截圖，則是澳洲《雪梨先驅晨報》8日踢爆報導中，已經有揭露的照片截圖完整版，是孫姓商人與蔡正元的對話。該孫姓商人向蔡正元詢問對王立強的承諾，而蔡正元回覆，「1，讓大陸撤銷他的通緝且不干擾他在海外拘留。2，有台商會替他清償在大陸的債務，不讓他姊姊和父親為難。3，讓大陸輕輕處理他的司法責任，可以自由進出大陸」。

▼王立強、孫姓陸商、蔡正元4張對話截圖。（圖／澳洲熟悉內情人士提供）



對於澳洲媒體踢爆，蔡正元與孫姓商人提供捏造民進黨收買他的「劇本」，甚至死亡恐嚇，要求王立強撤回其說法事件。國民黨9日舉行的記者會上，蔡正元表示自身與該案當事人們先前並不認識，僅受孫天群委託協助救援向心，並公布與王立強的通話視訊，強調對話過程平和沒有任何脅迫。

至於「威脅恐嚇」的說法，蔡正元說，這是澳媒自己說的，「我跟他（王立強）講話這麼和善、這麼客氣，話家常，有脅迫的樣子嗎？就像大哥哥對弟弟勸說一樣，有過則改嘛！」並指澳媒跟台灣某些媒體很像，報導偏頗，只採取它要的內容。

另外，根據國民黨記者會所公布孫天群與澳洲記者的對話錄音檔指出，孫天群否認受到國民黨的委託，而他一開始並不認識蔡正元，是一個姓王的朋友介紹認識的，接著就介紹王立強給蔡正元認識，但當時只有請王立強把事情講清楚，把指稱向心是共諜的事情說清楚，「本來就不是間諜憑什麼害人？」

不過，民進黨立委管碧玲也在記者會上表示，她認為，蔡正元對於澳洲媒體公開的截圖不敢否認、也未對澳媒報導痛加撻伐；在錄音檔的部分，中國大陸商人孫天群則是很有計劃地把所有相關接觸都做完整錄音，記者與他通話卻從第一個字就被錄音。管碧玲表示，孫天群是有詐騙紀錄的，孫和向心共涉的有一案，他自己的則有兩起。

▼蔡正元、澳洲媒體公布對話內容。（圖／ETtoday攝影中心、翻攝雪梨先驅晨報）



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