蔡正元曝視訊對話　王立強：如果真想推動「我的要求能不能先...要盡快」

▲蔡正元與王立強 對話。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂欣玫／台北報導

先前沸沸揚揚的「王立強共諜案」事件，澳洲媒體《雪梨晨鋒報》8日最新報導指出，自稱是中國大陸間諜的王立強，遭到國民黨副秘書長蔡正元聯合大陸商人孫天群提供捏造民進黨收買他的「劇本」，甚至死亡恐嚇，要求王立強撤回其說法。對此，國民黨9日召開記者會說明，並公開蔡正元與王立強視訊對話影片。

國民黨9日召開記者會說明，蔡正元指出，孫天群希望王立強把指稱向心是共諜的事情說清楚，就可以幫忙解決王立強的債務，但王立強希望孫天群先給他一筆錢，兩人因此起爭執。蔡正元說，他是因此才會跟王立強、孫天群聯絡，他們兩人談不攏，所以才要打電話說服孫天群，而孫天群則拜託他協助向心解除出境。

蔡正元、王立強視訊通話內容如下：

蔡正元：立強兄，是是..因為我剛剛在開會下樓，所以在電梯裡面不方便...是是是，上了車就比較方便。

視訊中傳出王立強和孩子對話：去媽咪那！

蔡正元：你小孩多大？

王立強：兩歲。

蔡正元：我小孩也是兩歲多。

王立強：我小孩兩歲一個月。

蔡正元：我小孩比較大一點，兩歲兩個月，當爸爸非常有成就感。

王立強轉頭：把我這手機放到另外一邊，為什麼用這手機跟你講，因為用那手機肯定不安全，為什麼這麼做？因為說實話我們的訊息可能已經被別人掌握了。

蔡正元：我的手機是安全的啦。

王立強：我知道我是講我的，我在這邊可能不是特別安全。

蔡正元：我懂我懂。

王立強：所以我換個跟你講，因為這麼緊張的時候，我說一兩句話，既然你們跟我對話，我很簡單的基本要求，我這樣才能確認…我是否…對吧！說實話因為問題肯定是我比較多，請你理解一下。

蔡正元：我了解，我了解，我都很了解。

王立強：我說實話，這裡面我肯定會給你們，我可以給你們很多你們想要的，我會把它說得清清楚楚。

蔡正元：來龍去脈把照事實講就可以了。

王立強：你放心，我來龍去脈會給你看，事實給你講出來，這你放心，這很多訊息我就是說，能夠提供一些有利的。

蔡正元：我們只要把事實講清楚就好，因為孫總（指孫天群）很關心，他說你有提到邱義仁派人跟你接觸的事情，我說沒有啊！他堅持是有，一個小時前還在電話上跟我吵架，到底狀況怎麼樣？

王立強：狀況，反正狀況...因為電話裡，我還是這樣說，保守的，因為還是希望如果事情真正想推動的話，反正我是這樣講，就是說，我們通過孫總也跟你講，如果可以的話，我的要求能不能先可以…

蔡正元：孫總有跟我講過了，我也是通過他在處理這個事情，一個小時前通電話我跟他說，立強兄沒有這樣講，孫總就很生氣，跟我吵架，說你有跟他這樣講，我再來說服他好不好？

王立強：好，我覺得要盡快，如果要處理這事情的話，我們看怎麼樣處理就怎麼處理。

蔡正元：對啦對啦，好的。

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