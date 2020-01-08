澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇

▲自稱中國大陸間諜的王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）



記者陶本和／台北報導

先前沸沸揚揚的「王立強共諜案」事件，澳洲媒體《雪梨先驅晨報》8日最新報導直接指出，自稱是中國大陸間諜的王立強，遭到蔡正元聯合一名孫姓大陸商人提供劇本，甚至死亡恐嚇，要求王立強撤回其說法。

王立強在11月時向《時代報》，《悉尼先驅晨報》和《60分鐘》等媒體指出，他曾代表北京針對香港和台灣民主運動的國外小組合作，掀起國際醜聞，而他最後逃到澳大利亞尋求庇護並協助ASIO。

不過在消息爆發之後，北京政府駁斥王立強的陳述，甚至稱他是詐欺犯，但是同時，澳洲ASIO局長Mike Burgess很罕見地發出聲明，表示他的代理機構正認真對待外國干涉的主張。

根據這一篇最新的報導指出，有不具名人士指出，澳大利亞安全單位已經發現，王立強在平安夜時，收到了一系列的死亡威脅。而記者目前無法聯繫到王立強，似乎已經被藏起來了。

報導指出，有消息人士表示，王立強在一系列消息中被告知，如果他發表公開聲明，撤回其關於為中國從事間諜活動的主張，他的家人將免於受到懲罰，債務也將得到償還；至於發送指示給王立強的，是由台灣的一位國民黨前立委、現任副秘書長的政治人物蔡正元，以及一名孫姓大陸商人。

根據報導，有一條給王立強的訊息指出，「如果您在本月底之前接受報價，每個人都將幫助確保您安全返回中國大陸，同時將幫助您解決所有債務；另一條訊息則說，「國民黨同意他們可以讓他自由地在台灣定居」。

根據報導指出，這位發送訊息給王立強的「蔡先生」，似乎準備對王立強進行誘惑，由他的政黨安排安全進入台灣；不過孫姓商人則是以威脅的方式，警告王立強如果不合作，可能會被引渡到中國大陸並被殺害，其家人在大陸也會受到懲罰。

不過報導中也指出，這位蔡先生接受媒體訪問時強調，他的確一直跟王立強接觸，他的朋友孫先生也一直跟王立強接觸，但否認有不當的行為，也沒有參與敦促王立強錄製暗示民進黨有賄絡的劇本。

根據報導，有消息人士證實，澳大利亞聯邦警察在聖誕節前收到第一封訊息之後，立即展開嚴正調查王立強所受到的威脅。

▼ 澳洲媒體報導，指稱蔡正元提供王立強劇本，甚至有孫姓大陸商人恐嚇王立強。（圖／翻攝雪梨先驅晨報）

