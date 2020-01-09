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蔡正元為取信王立強PO習近平合照…民進黨質疑：國民黨和中國大陸聯手？

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▲▼ 澳洲媒體報導，指稱蔡正元提供王立強劇本，甚至有孫姓大陸商人恐嚇王立強。（圖／翻攝雪梨先驅晨報）

▲ 澳洲媒體報導，指稱蔡正元提供王立強劇本，甚至有孫姓大陸商人恐嚇王立強。（圖／翻攝雪梨先驅晨報）

記者呂欣玫／台北報導

國民黨副秘書長蔡正元遭爆與自稱是大陸間諜的王立強合作，蔡正元9日出面否認此事，並稱民進黨前秘書長邱義仁給王立強一筆錢要他誣陷向心。對此，民進黨隨即也召開記者會反擊，質疑蔡正元為取信王立強PO與中國大陸國家主席習近平的合照，是否代表「國民黨和中國大陸聯手？」

國民黨9日召開記者會，蔡正元當場公布孫天群與澳洲媒體The age記者的對話錄音檔，內容除了指出大陸商人孫天群否認與蔡正元合作，蔡正元還說邱義仁答應給王立強一筆錢。

對此，民進黨立委管碧玲隨後在民進黨記者會上反擊表示，澳媒所說的故事和蔡正元所說的完全搭不起來，澳媒所述說的事實證據有一張截圖，蔡正元不敢否認這張截圖，可是這張截圖卻是一個事實的存在，可以相當高度證實澳媒所說的事實存在，在訊息裡告訴孫天群如何轉達王立強要給的條件，跟蔡正元的整個故事完全不搭。

管碧玲說，孫天群是一個不簡單的人，因為他很有計畫的把所有相關的接觸都做了完整的錄音，這個記者打電話給他從一開始就被錄音，這麼長的錄音檔是一種非常自然的接觸，他也是全程錄音，這個人非常冷靜的在所有錄音檔中，強力在主導他丟出的訊息，「向心不是間諜，你們是好朋友為什麼要陷害他？」

管碧玲也直指，「向心不是間諜，是孫天群非常重要的任務「，他是一個城府很深的人，從很多資料看到他確實很不簡單，詐騙記錄很豐富，有很多跟向心一起涉嫌的詐諞事件。

管碧玲指出，孫天群不斷對向心脫身洗白，而蔡正元拿不到邱義仁涉入的證據，蔡正元說自己曾經跟王立強通過電話，王立強跟他說沒有講過邱義仁去找他，他想要套王立強的話，但王立強從頭到尾沒有說，孫天群卻告訴蔡正元，邱義仁去找過王立強，反而證實孫天群說的是假消息。

另外，蔡英文競選辦公室發言人簡舒培說，澳媒指出蔡正元涉入威脅利誘王立強拍攝影片，影片希望推翻過去王立強指控曾經擔任中國間諜，在向心底下來影響台灣選舉的事情，要拍攝新的視頻指控民進黨的收買，而孫天群已經招認有跟蔡正元共謀提供相關劇本給王立強。

簡舒培強調，澳洲官方警方已經認證這是國際嫌疑犯，澳洲聯邦警察已經得知一名澳洲男子收到威脅，並展開調查。另外，蔡正元為了取信王立強，在兩人的微信中有揭露蔡正元與習近平的合照，質疑國民黨和中國大陸在該則報導似乎有關係。

▲▼民進黨召開「回應蔡正元介入共諜案記者會」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

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