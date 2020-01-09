邱義仁遭爆涉入王立強共諜案　民進黨：他這輩子沒去過澳洲

記者林銘翰／台北報導

國民黨副秘書長蔡正元遭爆與自稱是大陸間諜的王立強合作，蔡正元9日否認此事，並稱前民進黨秘書長邱義仁給王立強一筆錢要他誣陷向心。對此，民進黨9日上午召開記者會，民進黨台北市議員簡舒培直呼「這無疑是國際醜聞」，台灣最大在野黨的副秘書長竟然涉入與中國大陸商人合作，真的非常糟糕，前一天向邱義仁查證此事時對方也強調「我這輩子沒有去過澳洲」。

先前沸沸揚揚的「王立強共諜案」事件，澳洲媒體《雪梨先驅晨報》8日最新報導指出，自稱是中國大陸間諜的王立強，遭到蔡正元聯合一名大陸商人孫天群提供捏造民進黨收買他的「劇本」，甚至死亡恐嚇，要求王立強撤回其說法。

國民黨9日上午召開記者會說明，並公布孫天群與澳洲媒體The age記者的對話錄音檔，內容指出孫天群否認與蔡正元合作，邱義仁還答應給王立強一筆錢，不過蔡正元也說孫天群講的話不一定可信。

▲國民黨文傳會召開「選舉奧步出現了！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

隨後，民進黨也於中央黨部召開「回應蔡正元介入共諜案」記者會，由簡舒培、民進黨立委管碧玲、莊瑞雄共同主持。簡舒培說，蔡正元為了取信王立強，在兩人的微信中有揭露蔡正元與中國大陸主席習近平的合照，國民黨與中國大陸在此事件中似乎有所關係，直言「這真的是國際醜聞」。

管碧玲批評，澳媒所說的故事和蔡正元所說的完全搭不起來，澳媒所述說的事實證據有一張截圖，蔡正元不敢否認這張截圖，可是這張截圖卻是一個事實的存在，可以相當高度證實澳媒所說的事實存在，在訊息裡告訴孫天群如何轉達王立強要給的條件，跟蔡正元的整個故事完全不搭。

管碧玲表示，孫天群不斷對中國創新投資公司總裁向心脫身洗白，而蔡正元拿不到邱義仁涉入的證據，稱自己曾經跟王立強通過電話，但王立強卻表示不曾說過邱義仁去找他，「他想要套王立強的話，但王立強從頭到尾沒有說」，證實邱義仁介入是子虛烏有，蔡正元針對截圖不敢否認。

▲前民進黨秘書長邱義仁。（圖／記者黃克翔攝）



簡舒培說，自己前一天與邱義仁查證此事時，對方強調「我這輩子沒有去過澳洲」，而蔡正元上午在記者會雖稱「不會簡體字」，但事實上微信的接收方可以選擇語言呈現的方式，「不管對方是傳繁體字，接受方收到就會是簡體字」。她呼籲，蔡正元應該告訴大家到底有沒有傳過這則簡訊，這才是問題的重點。同時，國民黨也應該開除蔡正元副秘書長的職務，以正視聽。

莊瑞雄也表示，從澳媒報導可以看出蔡正元確實涉入此案，且上午在國民黨召開記者會時秀出的手機畫面中，其大頭貼照片與報導中微信的對話匡為同一張，呼籲蔡正元應該將自己與孫天群的對話內容全部公布。

▲民進黨召開「回應蔡正元介入共諜案」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）



其他人也看了這些...

►懶人包／誰是共諜？ 9個Q＆A、3張圖搞懂《反滲透法》

►全文／《反滲透法》三讀通過！配合「境外敵對勢力」干預選舉最重關5年、罰千萬

►反對《反滲透法》倉促立法！國民黨、親民黨醞釀提釋憲

更多熱門新聞...

►看懂反滲透法／台商、台生不會被罰！民進黨講清楚：罰的是「違法行為」非身分

►看懂反滲透法／倉促立法？民進黨還原真相：7個月前早提！國民黨「拒討論」

►看懂反滲透法／不只台灣！美國、英國、德國、加拿大...「民主國家都在反滲透」

►超越藍綠，就靠她了