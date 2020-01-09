凱道挺韓喊破100萬人！鄉民笑噴「赤壁之戰」　神邏輯打臉：台北能住1億人？

記者許力方／綜合報導

大選倒數2天，國民黨總統參選人韓國瑜9日在凱道舉辦造勢晚會，晚間9時20分立委許淑華在台上高喊，「現場人數已經100萬人」、「百萬庶民怒吼！」向民進黨參選人蔡英文陣營嗆聲。人數說掀起熱議，有鄉民發文狂酸，「90萬人，世界有救了，宇宙有救了」引發共鳴，不少人解析「笑死，半個台北市的人啊」、「韓導有夠穩」、「唬爛王，凱道能塞90萬，你她Ｘ的台北應該能住1億人以上」！

主持人沈玉琳晚間7時許開始喊話，現場已經突破80萬人，千軍萬馬來相見，人潮已經塞滿擠到景福門之後，甚至號稱預計8時要「百萬庶民」創下凱道新紀錄。一直到晚間9時20分，韓國瑜登場致詞後，許淑華聲稱接獲消息，現場已經湧入100萬人，底下韓粉一片歡呼聲，氣氛嗨到最高點。

▲韓國瑜選前凱道造勢，韓粉重現國旗海。（圖／記者湯興漢攝）



▲韓國瑜致詞後，許淑華宣布現場破100萬人。（圖／記者李毓康攝）



然而凱道百萬人數說也在網路上引發討論，鄉民驚呼連連，狂酸「90萬人，中華民國有救了，世界有救了，宇宙有救了！」文章火速吸引上百則留言，「有89萬人躲在樹上嗎」、「Ｘ是現場繁殖喔，怎麼漲這麼快」、「笑死！半個台北市的人啊」、「台北市3分之1人口都在凱道了」、「台北200萬人，這邊90萬唬爛」、「那邊塞得下90萬？」、「觀落陰計算法、疊疊樂計算法」、「百萬大軍XD赤壁之戰膩？」

其中有鄉民好奇認真發問，「要塞90萬人需要多大的地方？」「那邊塞得下90萬？」網友回應分析，若要塞得下90萬人，至少得要30萬平方公尺的人潮，「要到多遠去了？」「平均每分鐘增加1萬人」、「唬爛王！凱道能塞90萬，你她Ｘ台北應該能住1億人以上。」但也有人建議，「笑沒有用，不投票就是換自己崩潰。」

▼凱道5條路擠滿人潮。（圖／記者湯興漢攝）

