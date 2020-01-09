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TIME專訪／北京對民進黨反感？蔡英文：台灣夠團結時...坐下來談才會找到方案

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▲蔡英文。（圖／蔡英文臉書）

▲蔡英文。（圖／蔡英文臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文近日接受《TIME》雜誌專訪，針對北京對於民進黨的反感。蔡英文表示，台灣人確實同時希望跟北京保持良好的關係，同時又能夠保持國家的自主及主權。她強調，唯有台灣夠團結時，坐下來談才會找到方案。

《TIME》雜誌記者提問，台灣人一方面希望可以跟北京擁有更好的關係，但是同時又希望能夠保持國家的自主、主權，以及現有的生活方式。如果考量北京對民進黨的反感，是否認為自己是能夠執行這個任務的最佳人選？

蔡英文回應，這兩件事確實是台灣人民都想達到的目標，「但是，如果兩個是不可以兼得的話，我想台灣人選擇的是讓我們國家的民主自由能夠不受侵犯，我們的主權也不受侵犯，這是最重要的事情。」

蔡英文指出，要維持跟中國大陸的關係，必須要來自於台灣人的自信跟實力，我們才有條件跟中國大陸坐下來談，談出一個雙方可以改進關係的方案，「所以我覺得真正的問題就是我們是不是夠團結，我們的實力是不是夠強，這樣子我們在談判桌上，或者我們跟中國大陸坐下來談的時候，我們才會找到一個雙方都可以接受的方案。」

蔡英文說，北京最想看到的是台灣是一個分裂的社會，台灣的經濟跟各方面的發展遲滯，讓他們在形塑雙邊的關係上，有一個比較好的著力點。但是從現在來看，台灣人對於台灣的主權、民主自由，意見還算蠻一致的。

蔡英文強調，在蔡政府執政的這幾年，經濟還有很多社會各層面的發展，都持續在進步當中。

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