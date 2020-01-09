共諜對話內容曝光！　蔡正元爆：邱義仁要給王立強一筆錢誣陷向心

▲國民黨文傳會「選舉奧步出現了！」記者會 蔡正元。（圖／記者屠惠剛攝）



記者呂欣玫／台北報導

先前沸沸揚揚的「王立強共諜案」事件，澳洲媒體《雪梨先驅晨報》8日最新報導指出，自稱是中國大陸間諜的王立強，遭到國民黨副秘書長蔡正元聯合一名大陸商人孫天群提供捏造民進黨收買他的「劇本」，甚至死亡恐嚇，要求王立強撤回其說法。

對此，國民黨9日召開記者會說明，並公布孫天群與澳洲媒體The age記者的對話錄音檔，內容指出孫天群否認與蔡正元合作，民進黨前秘書長邱義仁還答應給王立強一筆錢，不過蔡正元也說，孫天群講的話不一定可信。

根據國民黨8日公布孫天群與澳洲記者的對話錄音檔指出，孫天群否認受到國民黨的委託，而他一開始並不認識蔡正元，是一個姓王的朋友介紹認識的，接著就介紹王立強給蔡正元認識，但當時只有請王立強把事情講清楚，把指稱向心是共諜的事情說清楚，「本來就不是間諜憑什麼害人？」

根據錄音檔內容，孫天群表示，他告訴王立強不要害向心，希望王出來把向心的事情講清楚，但王希望孫先給他一筆錢，兩人因此起爭執。

蔡正元也公開自己與王立強的對話內容，他說，王立強是因為邱義仁跟他談，才會去汙衊向心，自己會跟王立強、孫天群聯絡，是因為他們兩人在前述事件上談不和，所以他才要打電話說服孫天群，而孫天群則拜託他協助向心解除出境。